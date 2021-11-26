通關｜民建聯收七萬聯署促通關　譚耀宗：市民須配合強化防疫措施

香港與內地有望下月初以配額方式逐步免檢疫通關，民建聯早前發起聯署行動，共收到近7萬市民簽名，希望兩地盡快通關。全國人大常委譚耀宗表示，完全明白市民大眾心聲，認為目前商討通關進度順利，期望「下月會好有消息」，又指短期內政府會加強部分防疫措施，希望市民積極配合。



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民建聯主席、九龍中直選參選人李慧琼稱，中港未能通關已近兩年，「市民等了又等」，商務、上學、家庭團聚等亦因未能通關受阻。她欣聞兩地對接會議有實質進展，形容距離通關只是一步之遙，認為本港目前不能鬆懈，不要像旅遊氣泡般「埋門一腳撻Q」。李慧琼指，該黨在各區共收到6.7萬個聯署，希望兩地盡快通關，又指各區目前「欲罷不停」，有很多市民仍希望參與聯署。

李世榮：市民反映一河之隔為最遙遠距離

新界東南參選人李世榮則稱：「好多市民反映，世界最遙遠嘅距離唔係南極同北極，而係一河之隔、但相見唔到自己嘅親友」，他期望當局能在通關配額上平衡各方需要。

譚耀宗認為，目前商討通關進度順利，期望「下月會好有消息」，又指短期內政府會加強部分防疫措施，希望市民能積極配合。至於有長者、殘疾人士使用安心出行遇困難，譚耀宗指「慢慢會習慣」，又指民建聯已提出建議，由商戶、政府部門作「逆向掃描」。他又表示，未知下月全國人大常委會會議會否有涉港議程。

九龍中候選人除了李慧琼，還有建制派楊永杰，譚香文；參選新界東南的李世榮，對手有專業動力林素蔚，蔡明禧。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。