立法會選舉︱候選人簡介曝光　非建制僅三人提普選　有人交白卷

立法會選舉下月19日舉行，各候選人的簡介訊息已經上載至選舉網站。在新的選舉制度下，只有很少非建制派參選，而且眾人在政治意識方面的宣傳明顯減弱，例如過去所有民主派再三強調的「普選」，今屆只剩下以獨立民主派身份參選新界西南的區議員劉卓裕，參選新界東南的蔡明禧，及參選新界東北的黃成智有在選舉信息提及爭取普選。



眾候選人都利用選舉信息一欄宣揚自己的政治理念，不過有一名候選人並無提供任何選舉信息，此人就是參選飲食界功能組別的徐汶緯。



在選舉改制後，不少傳統民主派經過內部討論後，均沒有成員表示有意參選今次立法會，最終只有少數獨立民主派及非建制派報名。在10個地區直選議席當中，都有非建制派及民主派參選。其中，民主派色彩最濃烈的劉卓裕在5大政綱明言「推動普選、反委任制」，而蔡明禧則明言自己堅持民主，政綱寫明「盡快推動落實雙普選」。劉卓裕對手為陳恒鑌和陳穎欣，蔡明禧對手則有李世榮和林素蔚。

曾屬民主黨的黃成智依然在政治聯繫上填寫「民主派」，政綱聲言「爭取特赦在囚民主派人士，政府為社會和解而行出『點五步』，更反對任何人將國安法用作批鬥工具，要求立法會成立監警委員會」，最後要求重啟民主普選政改方案。同樣報名參選新界東北的民主思路黃頴灝，亦有在政綱提到「塑造條件重啟政改」，算是中間落墨。同區對手還有李梓敬和陳克勤。

譚香文未有提及民主派的身份。（選舉網站截圖）

自詡「民主女神」的九龍中候選人譚香文並無自稱民主派，只寫道「不退．集氣」及「逆境，讓彼此活好。」同區參選人為李慧琼和楊文杰。

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其他非建制多談民生 新思維：你真係想清一色？

大部份非建制派都在選舉信息多提具體的民生議題，包括參選港島西的方龍飛多談有關稅項、推動罪犯更生、基層置業等議題。已退出民協的馮檢基政綱亦沿用類似民協主打民生的策略。方龍飛對手有葉劉淑儀和陳學鋒，馮檢基對手則是梁文廣和鄭泳舜。

至於在非建制派中甚具代表性的新思維，主席狄志遠參選社會福利界功能組別，秘書長黃俊瑯則參選新界西北。兩人的選舉訊息一欄一模一樣，是填滿藍色的頁面，配上中間一點白色，並寫道：「你真係想清一色？」新界西北參選人還有周浩鼎和田北辰，社福界則還有朱麗玲和葉湛溪。

徐汶緯並無提供任何選舉信息。（選舉網站截圖）

飲食界徐汶緯不填選舉信息

在153名被資格審查委員會宣布提名有效的候選人當中，只有徐汶緯並無提供任何選舉信息。他在候選人簡介只提到自己40歲，職業為商人，之後填寫了電郵地址，其他欄目如政治聯繫、網址等，他都填了不適用（N/A）。徐汶緯的對手為張宇人。

立法會選舉候選人資料，可見於《香港01》的2021立法會選舉網站。