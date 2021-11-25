林鄭自詡首准網媒採訪　網絡失序致動亂：防操縱須建立秩序

特首林鄭月娥今（25日）在內地網絡媒體論壇致辭，指前年「黑暴」亂港，部分原因是網絡充斥著別有用心的人刻意散布虛假消息，煽動了大量人，特別是年輕學生違法，令人深刻體會到網絡失序，極可能危害社會。林鄭指香港政治形勢複雜，有人利用網絡達致政治目的，認為作為負責任的政府，有需要時要建立秩序。



林鄭又分享香港經驗，指港府一直便利傳媒採訪，自詡上任後就開放讓網絡媒體採訪政府活動及出席記者會。她指須適當地監督和管理媒體，港府正研究假新聞問題，將參考其他地方經驗再決定最好處理方法。



事實上，政府近年與網媒時有矛盾，早在2017年林鄭候任期間已不下一次拒絕網媒採訪。申訴專員公署裁定相關安排不公，新聞處才容許符合特定要求的網媒參與政府傳媒活動。



到反修例期間，採訪衝突激化，尤與警方的關係最為緊張，政府之後修改《警察通例》收緊「傳媒代表」的定義。林鄭最後一份施政報告出爐後，政府舉辦簡介會解釋新界北都會規劃，《立場新聞》、《眾新聞》及《獨立媒體》等均被拒出席。

林鄭：對媒體被操縱「預防勝於治療」

林鄭在致辭時指， 網媒提供的資訊速度快、數量多、互動性強，據民間統計，香港有七成市民通過手機看新聞。《港區國安法》要求港府「對包括媒體和網絡等涉及國家安全的事宜，應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。」林鄭指，為了防範媒體被操縱而造成社會危害，「預防勝於治療」，除針對虛假資訊作澄清，打擊網絡罪行也是警方重點工作。

她特別提到，網絡科技發展迅速，原法律不一定能有效地處理網絡上的各種不當行為，包括惡意公開他人個人資料、發表仇恨言論或發布假新聞等，政府會不斷檢視法律，堵塞漏洞。