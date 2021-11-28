民主思路新思維擺街站　陳進雄爭普選　湯家驊：中央樂見港有民主

民主思路及新思維今日（28日）舉行聯合街站宣傳，參選九龍東直選的民主思路陳進雄政綱主打政制改革，包括重啟政改推動普選。不過，民主思路召集人湯家驊明言，現時不適合公開討論民主進程，需先彌補社會撕裂。

對於特首林鄭月娥日前指，有民主派人士形容非一人一票選出特首是「中央虧欠港人」屬概念錯誤，身兼行政會議成員的湯家驒指，普選是《基本法》的承諾，相信中央樂見香港有民主，所以才有人大「831決定」，現階段看不見包括北京政府在內持分者，對香港達至普選有反對意見。



湯家驊料沒大黨參選投票率低

湯家驊表示，民主思路堅持在「一國兩制」及《基本法》下建立民主政制，他指香港目前社會環境極度分化，不適合公開討論民主進程，當務之急是彌補社會分裂，當社會不再過於對立，才有機會尋求共識。他強調首要工作是向市民解釋民主政制的重要性，以及在什麼條件下有機會爭取重啟政改。

投票率方面，湯家驊提到，今次有數個民主派政黨沒參與選舉，稱投票率低是必然的事，但始終希望有足夠的人出來投票，代表香港社會的聲音。

新思維狄志遠稱，他們與建制派最大分別是爭取民主，若支持民主的選民出來投票，他們有勝算。他透露有爭取泛民朋友支持，今早有屯門前民主黨區議員支持他們落區，相信若更多泛民朋友支持，有取勝機會。

九龍東建制派參選人顏汶羽（白色風褸者）、鄧家彪（右一）亦擺街站。（盧翊銘攝）

陳進雄倡重啟政改推動普選

陳進雄指，自己重點政綱4點都是政制發展，包括重啟政改推動普選，「因為九龍東也好，香港也好，好多貧窮、交通、醫療問題，最後都係歸咎於政府施政失敗，佢好傲慢施政，加上過去很多議員根本是橡皮圖章。」他相信要從政制改變香港，才可改善民生。

他又批評兩名建制對手顏汶羽、鄧家彪的民生政策離地，難以實行，缺乏數據支持。

湯家驊同日下午於屯門出席另一個街站，支持參選新界西北的新思維黃俊瑯。湯提到，今次是2019年騷亂、2020年疫情、今年新修改選舉制度下首次選舉，希望市民踴躍投票，令立法會不至於一言堂。

湯其後向記者補充，之所以表示現時不是提政改最好時機，因為現時社會仍然撕裂，在這種情況下凝聚共識其實不是那麼容易，希望候選人如當選可領頭在社會修補撕裂，盡快在平和的氣氛下談政改。不過他指，仍然會保持「下屆政府重啟政改」的目標。

民主思路今屆派出4人參選，但最終只有2人取得足夠提名。（資料圖片）

民主思路今屆派出4人參選，但最終只有2人取得足夠提名，原擬出選港島西的姚潔凝和擬出選法律界的麥慶歡，都無法入閘。湯家驊直言感到可惜，指民主思路始終是智庫，且參選面孔比較新，只有兩周的提名期，不足以說服足夠選委給予提名，未來會汲取教訓，更早一步拜會選委，「應該早啲同佢哋打交道」。他透露兩名無法入閘的參選者，一人只差3票，一人只差4票，形容是「一步之遙」：「如果（提名期）多一個星期，她們有機會入到閘。」

他又認為，現時每名選委在三大界別只能各提名一人，而就算候選人最終沒有用那個提名，該選委也不能再提名同界別內的其他人，大幅拉高了門檻，「我們在（提名期）第二個星期，四出奔波拜會選委，但發現他們很多已提名其他人」。他指提名制度在未來是否需要檢討和改善，值得討論。

立法會選舉九龍東地區直選參選人還有胡健華、李嘉欣。新界西參選人包括周浩鼎、田北辰。狄志遠已參選社福界功能界別選舉，對手包括朱麗玲、葉湛溪。