立法會選舉｜劉卓裕質疑選舉郵件審批無回音　去信選管會求跟進

立法會選舉下月19日舉行，少數民主派成功入閘參選，其中參選新界西南的劉卓裕今日（28日）表示，今次申請的免費投寄選舉郵件，經過4個工作天仍未獲選舉主任批准，但其建制對手的信件已送達選民手中，他質疑會否構成選舉不公。



劉卓裕指，2019年區議會選舉選區更多，當時選舉信件在兩日內已獲批，與今次情況大大不同。他已去信選舉管理委員會主席反映今次事件，擔心信件在投票日前未能送達。



（facebook截圖）

劉卓裕在Facebook撰文指，當年區議會選舉的選區多達452個，且正值反修例事件，選舉事務處及香港郵政當時只花了兩日，就批准他的免費投寄選舉郵件申請，但今次他由上周二早上9時多申請，已過了4個工作天，仍未收到選舉主任回覆是否批准。

他提到等待獲批期間，有建制派對手的選舉信早已被居民收到、打開，「甚至直送垃圾筒」。他強調，自己與團隊在呈上宣傳品樣本前，已再三確認過郵件符合香港郵政全數有關規定，質疑申請何以「石沉大海」。

去信選管會 憂投票日前信函無法送達

劉卓裕今日去信選管會主席馮驊，提到其申請至今經過4天，但負責的選舉主任仍未置可否，鑑於對手的選舉郵件經已到戶，而12月3號限期將至，基於擔心他的函件在投票日前無法送達而造成不公，呼籲選管會責成選舉事務處跟進。