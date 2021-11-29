記協辦籌款晚宴　贊助機構要求不用公開鳴謝　陳朗昇：如生人勿近

近月多次與官員隔空駁火的香港記者協會，下月舉辦周年籌款晚會，記協主席陳朗昇今早（29日）在電台節目透露，部分去年已承諾贊助「買枱」的機構、企業，表明不需要公開鳴謝。他形容記協現時猶如「生人勿近」，表示理解但亦感到傷心。



陳：以往不同政黨都會「買枱」

記協52周年晚會原定去年5月23日舉行，及後因疫情延至8月底，惟疫情未有紓緩下，一再推遲至今年5月、12月。記協近月被建制媒體狙擊，亦多次與保安局局長鄧炳強公開駁火，鄧炳強早前引述「社會上有聲音」質疑記協是否政治中立，建議記協公開會員名單、資金來源等資料，又質疑記協「滲透校園」，「拉攏」學生記者入會。陳朗昇及後否認指控，強調資金來源不涉「外國勢力」，如公開會員資料或違私隱條例。

陳朗昇今早在商台節目表示，不會揣測機構決定的原因，但過往記協舉辦的周年晚會，不同階層及政治光譜的人士都會出席，包括不同政黨、鄉議局亦曾「買枱」，可是現時記協猶如「生人勿近」。

強調未有「即時、好大件事嘅財政壓力」

陳朗昇回覆《香港01》查詢指，整場晚宴預定有240人出席，有些是12人枱、有些則是18人枱，但手頭上沒有詳細分佈數字。他指，原先已「買枱」但表示不能出席的機構有3間，但都沒有提供具體原因，部分只表示和「公司防疫政策」有關，不揣測背後的動機，詳細後續安排容後再商討。

陳朗昇表示，目前記協「未有即時、好大件事嘅財政壓力，係絕對唔會因為冇錢做嘢而要執笠」，但承認未來或有一些結構性的困難。他解釋，記協所收的會費不是很高，年度的籌款晚宴是主要收入來源，以往記協的做法一般是邀請不同的機構、名人「買枱」，但相信日後這個模式持續下去亦有一些困難。