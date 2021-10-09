記協：150名碎毀會員資料垃圾被竊　就事件致歉並向私隱署匯報

《大公報》早前狙擊記協，連番質疑記協會員資格及資金來源，並於9月23日報道，指有讀者發現記協辦事處外棄置經碎紙機切碎的文件，經重組後發現為記協「財務資料」，更報道紙條內容中的人名。



記協向會員匯報有關情況，稱9月14日下午，有兩名「形跡可疑人士」曾在記協辦公室外徘徊，職員離開時發現有一袋棄置廢物疑被竊，經查核後，內有約150名已被碎毀的會員資料，大部分為逾期會員資料，包括姓名、地址等。記協就有會員資料疑被竊致歉，並指已向個人資料私隱專員公署匯報，並改用效力更強的碎紙機。



記協今日向會員發短訊，指《大公報》的報道刊出後，記協職員曾翻查辦公室外閉路電視片段，發現9月14日約下午5時半，有兩名形跡可疑人士在外徘徊，而職員離開辦公室時，察覺到有一袋棄置的廢物懷疑被竊。

《大公報》的報道指，「有讀者於記協位於灣仔恒發商業大廈的辦事處發現」記協職員拿着兩大袋白色垃圾袋，棄置在後樓梯，其後就指垃圾袋內，「是經碎紙機切碎的文件」。

報道中，亦有展示該兩袋垃圾的相片，以及垃圾內的碎紙資料。報道僅稱，「經重組發現記協企圖銷毀財務證據」，未有提及是《大公報》記者重組，或是讀者自行重組，而文章列出，負責該篇報道的記者為「周揚、施文達（文） 李斯達（資料）調查組（圖）」。

記協指，查核後確認疑被竊的廢物中，包括約150名已被碎毀的會員資料，當中大部份為2012年前的逾期會員資料。資料的內容包括姓名、會員編號、報稱通訊地址等。

記協執委會就有會員資料疑被竊致歉

記協執委會就有會員資料疑被竊而致歉，並指已就事件，向個人資料私隱專員公署匯報，並已改用效力更強的碎紙機銷毀資料，以確保同類事件不會再發生。記協亦引述公署回覆，指已接獲投訴，並正處理相關文件。

《香港01》已向私隱專員公署查詢事件。