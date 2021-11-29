口岸票站｜一文看清投票安排　名額11萬個　須展示檢測報告及綠碼

立法會選舉下月19日舉行，政制及內地事務局今（29日）公布選民從內地返港投票安排詳情。當局將於在蓮塘、羅湖、福田口岸設票站，合資格選民可於周三（1日）起於網上登記系統預先登記，名額共有11.1萬個。此外，有別於本港一般投票站，口岸票站不設公眾觀察點票的安排，但候選人或其代理人可申請進入票站觀察點票過程。



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1. 三口岸票站共設11.1萬個名額

政制局稱，為了在口岸設票站，政府早前商請內地相關部門提供必要的協助和支持，內地出入境管制部門同意在投票日，臨時性啟用與香園圍、羅湖、落馬洲支線出入境管制站相對應的蓮塘、羅湖、福田口岸作投票站。

當局稱，為確保安排實施有序順暢，將採取預先登記制度並設名額限制，三個管制站投票站的最高登記名額合共為111,000個，分別為香園圍（蓮塘）：33,000個、羅湖42,000個，以及落馬洲支線（福田）36,000個，名額以先到先得形式分配。

2. 周三開放登記 選民須按編配時段投票

選舉事務處設一個網上登記系統，於周三（1日）上午九時起開始運作，如欲參與選民可透過有關網上登記系統預先進行登記，下周三（8日）下午六時截止登記。

一經確認後，有關選民在投票日必須在該選定管制站投票站進行投票，若選民前往其他非確認選定的管制站投票站，將不會獲准進行投票，選民於網上登記系統預約時，亦須選擇選舉當天的指定時段（按每小時算）進行投票，以便有關部門作相應安排及人流管理。

登記時，選民須提供中、英文姓名、香港身份證號碼、電郵地址、聯絡電話號碼（包括香港或內地可接收短訊的電話號碼）、回鄉證號碼，以及在內地常住地區，若選民沒有回鄉證，則可提供其目前在內地逗留時所使用的外國護照或旅行證件號碼，當局指相關資料會交予本港及內地相關部門，作衞生防疫及出入境過關用途。

在提交登記申請後，選民會獲發一個參考編號。選舉事務處會於三天內以短訊及／或電郵形式向有關選民發出「登記結果通知書」，以確認他們是否已獲成功登記在指定的管制站投票站投票。選民在接獲「登記結果通知書」確認登記成功後，才可透過安排於有關管制站投票站投票。

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3. 投票時須攜檢測報告、內地綠色健康碼

當局指，選民獲確認登記成功後，選民須在投票日入境香港前48小時內到內地任何一間獲國家衞生健康委員會認可的核酸檢測機構進行2019冠狀病毒病核酸檢測，並在離開內地及入境香港時出示有效的核酸檢測陰性結果證明（紙本報告或電子版本皆可）。

在投票日，在離開內地及進入香港時，已登記選民須帶備及出示以下文件，包括有關選民使用以進出內地的回鄉證或其他旅行證件；選舉事務處以短訊或電郵發出的「登記結果通知書」（電子或打印版本皆可）；由上述認可機構發出的48小時內有效的陰性核酸檢測報告；內地綠色健康碼；及香港身份證或其他獲認可身分證明文件。

4. 安排不適用於選委會界別 三類人不得投票

當局指，有三類人不得前往邊境管制站投票，包括內地中高風險地區人員；有14天內高風險地區所在地市（直轄市為區）旅居史人員及3個月內確診新冠肺炎人員。至於14天內有中風險地區所在地市（直轄市為區）旅居史人員，須現場按指示使用單獨通道。

當局又指，是次安排只適用於地區直選及功能界別的選民登記在管制站投票站進行投票，選舉委員會界別的選民則不適用，就選舉委員會界別而言，選舉管理委員會已安排該界別的投票在香港會議展覽中心所設的專用投票站集中進行，以確保投票及點票程序順暢，因此在這次特別安排下，管制站投票站將不設選委會界別投票安排。如該界別的選民身在內地，應及早規劃回港行程或透過「回港易」計劃返港以便在投票日進行投票。

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5. 不設公眾人士監票

當局指，票站將會採取全閉環式管理，投票時間結束後，投票站會轉變成點票站，除已獲編配到管制站投票站的選民、候選人或其代理人及參與選務工作的人士外，將嚴禁任何人士進出管制站投票站範圍，且不設公眾觀察點票的安排。當局指出，由於候選人或其代理人可申請進入票站觀察點票過程，政府認為選舉的公正、公開性已得到充分的保障。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。