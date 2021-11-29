口岸票站｜周三起登記　無公眾監票　曾國衞：選舉舞弊例內地適用

立法會選舉下月舉行，政府今（29日）公布將在蓮塘、羅湖、福田口岸設票站，採閉環式管理，有意投票的選民須預先登記，三個口岸名額共111,000個，網上登記系統將於12月1日上午9時啟用。

政制及內地事務局局長曾國衞下午見記者交代詳細安排，強調是次安排並非為推高投票率。對於有聲音擔心或本港執法部門無法規管在內地發生的選舉舞弊行為，曾國衞稱，《選舉（舞弊及非法行為）條例》所管轄的範圍不只於香港，若相關行為發生在香港以外的地方，也會受法律所監管。



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若選舉舞弊行為在內地發生 曾：同樣受條例監管

【17:05】被問到如何確保在內地的港人仍是合資格選民，曾國衞稱，需要考慮各項因素，包括不在港的原因、時間長短、與香港有否緊密聯繫等。至於香港媒體能否赴口岸採訪，他指候選人或代理人以及參與選舉工作的人士，可進入管制站投票站範團，但未有回應媒體是否能夠到口岸採訪。其新聞秘書之後指，傳媒屬公眾人士。

他離開時被追問如何確保不會在內地出現選舉舞弊情況，曾國衞稱，根據《選舉及舞弊條例》，即使有關情況發生在香港以外地方，即在內地同樣受條例監管，強調有需要時廉政公署會有適當跟進。

曾國衞回應稱，這次在口岸設票站是基於疫情關係，冀讓居內地的港人投票，他稱疫情是一個重要考慮，強調政府會做好防疫抗疫工作，並密切留意疫情最新進展，與內地保持溝通。（盧翊銘攝）

曾國衞：口岸票站安排屬一次性安排

【17:03】被問到如何向身處內地港人宣傳投票安排，曾國衞指今次見記者的目的就是希望市民和身在內地香港居民知悉有關安排，又指政府亦會在網頁發布相關資訊，同時透過駐內地辦事處，盡量讓內地港人知悉安排，踴躍參與投票。

若是次安排順利，會否爭取下次選舉亦保留此安排，曾國衞指是一次性的安排，是按疫情的實際情況而作出，未來須視乎屆時情況而定。

曾國衞：非為推高投票率

【17:00】《中央廣播電台》記者問到，居內地返港投票的選民有甚麼地方須注意，有關安排會否因疫情變得嚴重而取消，又問到政府有否設下目標登記選民人數。

曾國衞回應稱，這次在口岸設票站是基於疫情關係，冀讓居內地的港人投票，他稱疫情是一個重要考慮，強調政府會做好防疫抗疫工作，並密切留意疫情最新進展，與內地保持溝通。

他又表示，政府沒有就選民登記人數設下任何指標，強調這次目的旨在讓居內地的港人投票，重申並非為推高投票率，只是為便利身處內地、但難以返港的選民投票。

曾國衞。（盧翊銘攝）

選民是否「通常在香港居住」須考慮多項因素

【16:50】曾國衞被問到居內地的港人會否不符合「通常在香港居住」的法定選民要求，他稱不要把此概念一刀切，強調選民是否「通常在香港居住」，須按法庭案例、考慮各相關因素才作出整全決定，當中須考慮相關人士離港理由、離港時間長短、與香港是否仍有緊密連繫等，「唔能夠簡單講佢哋唔係通常居住」。

曾國衞又以自身作為例子，指他過往曾於內地駐京辦工作數年，當時大部分時間也是在北京生活，但他也被視為「通常在香港居住」，強調選舉事務處就處理相關事宜上有恆常做法，包括每年在選民登記周期中也會作出資格審查，強調是次安排只是純粹協助內地選民返港投票，「無疫情佢哋都可以自由返嚟投票」。他強調，今次安排完全無考慮投票率問題，純粹按社會要求和選民意願而推出有關投票安排。

他表示，選舉（舞弊及非法行為）條例所管轄的範圍不只於香港，若相關行為發生在香港以外的地方，也會受法律所監管。

政制及內地事務局局長曾國衞公布選民從內地返港投票安排的詳情。（盧翊銘攝）

【16:46】曾國衞指，政府已綜合考慮不同因素，包括疫情擴散風險、與內地通關進度、便利程度和執行上的問題等。曾國衞指當局決定於3個口岸設票站，因這些口岸本身已因疫情停運，如在其他運作中的口岸，可能會增加風險，因分流他們和一般返港旅客有實際困難，加上這些口岸的交通也較便利。

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12.1至12.8開放登記 必須先選定票站

政府表示，內地出入境管制部門已同意在投票日，臨時性啟用與香園圍、羅湖、落馬洲支線出入境管制站相對應的蓮塘、羅湖、福田口岸。內地衞生防疫管理部門同意在符合指明的衞生防疫要求的前提下，獲成功登記的選民如在指定管制站投票站投票後隨即返回內地，可獲豁免內地的集中隔離或醫學監察安排。

票站會採取全閉環式管理，投票時間結束後，投票站會轉變成點票站。除已獲編配到管制站投票站的選民、候選人或其代理人及參與選務工作的人士外，將嚴禁任何人士進出管制站投票站範圍，且不設公眾觀察點票的安排。政府指，由於候選人或其代理人可申請進入票站觀察點票過程，政府認為選舉的公正、公開性已得到充分的保障。

所有參與安排的選民必須預先登記，安排適用於任何已登記為2021年立法會換屆選舉地方選區及功能界別的選民。是次安排只適用於地區直選及功能界別的選民登記在管制站投票站進行投票，而選舉委員會界別的選民則不適用。口岸投票安排將採取預先登記制度並會設名額限制，三個管制站投票站的最高登記名額合共為111,000個（分別為蓮塘／香園圍：33,000個、羅湖：42,000個，以及落馬洲／福田：36,000個），而名額將以先到先得形式分配。

選舉事務處將為安排特設一個網上登記系統，並於2021年12月1日上午9時起開始運作，如欲參與安排的選民可透過有關網上登記系統預先進行登記，登記時間將在12月8日下午6時結束。登記的選民須選擇欲前往投票的管制站投票站，一經確認，有關選民在投票日必須在該選定管制站投票站進行投票。若選民前往其他非確認選定的管制站投票站，將不會獲准進行投票。選民於網上登記系統預約時，亦須選擇選舉當天的指定時段（按每小時算）進行投票，以便有關部門作相應安排及人流管理。