口岸票站｜譚耀宗：票站名額足夠　促政府向選民提供候選人資料

立法會選舉下月19日舉行，政府今（29日）公布將在蓮塘、羅湖、福田口岸設立票站，採取閉環式管理，有意投票的選民須預先登記，3個口岸名額共11.1萬個，網上登記系統將於12月1日上午9時啟用。

被問到這次口岸設票站只便利在內地港人，會否對海外港人造成不公，全國人大常委譚耀宗表示，內地與海外情況不同，因香港與內地有密切關係，這次同樣在香港管轄區設票站投票，若要讓海外港人投票，「技術上要考慮嘅嘢太多」。至於長遠應否在口岸設票站投票，譚耀宗認為可總結今次經驗，日後進行得更完備。



人大常委譚耀宗。（李澤彤攝）

對於3個口岸設有11.1萬個名額，會否令部分選民未能投票，譚耀宗稱，有關名額需與內地商討，認為名額足夠。他指選民有數天時間登記，有意欲投票人士早就會登記，相信不會出現選民想投票而不能投的情況。

被問到內地的選舉活動不受規管，會否出現不公平情況，譚耀宗指，所有候選人均不能親身到內地宣傳，又指將要求政府向登記選民提供全面候選人資料，令選民能夠選出合適人士。