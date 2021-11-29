聶德權晤新晉AO　重申共產黨是執政黨　反中言行在政府內不能接受

公務員事務局局長聶德權在社交網站發文，稱今天（29日）與86位在近三年加入政府的新晉政務主任（AO）會面，強調政務主任是政府管治團隊的骨幹，必須清楚明白香港是中國不可分離的部分，「一國兩制」的根本為「一國」，國家是中華人民共和國，國家的執政黨是中國共產黨，任何反中國、反特區政府的言行在政府內都是不能接受的。



稱AO須清楚明白香港是中國不可分離一部分

聶德權指，近三年本港也有衝擊、有艱難、有挑戰，選擇在近年加入政府成為政務主任的一員，相信必有抱負，多少有想改變現狀、追求更理想社會的心。他憶述自己在1983年入讀大學時，正值中英就香港前途問題進行談判，是「認中關社」的年代，最近這三年加入政府的政務主任，大都是在香港回歸祖國後才出生，雖然背景很不同，但相信共通點都是關心香港、關懷祖國、擁有服務市民的心志。

聶德權續指，無論是哪一種理念推動大家加入政府，政務主任是政府管治團隊的骨幹，必須清楚明白香港是中國不可分離的部分，「一國兩制」的根本為「一國」，國家是中華人民共和國，國家的執政黨是中國共產黨，任何反中國、反特區政府的言行在政府內都是不能接受的。

他指出，明年是香港回歸祖國25周年，未來25年裡，新入職的AO須肩負塑造香港未來的重任，「2047時，這三年入職的政務主任差不多50歲，該處身特區政府領導位置，帶領香港進入嶄新的時代」。