口岸票站｜查錫我：舞弊倘內地發生難監察　譚耀宗稱難料投票人數

立法會選舉下月舉行，政府昨日（29日）公布邊境口岸票站安排，供身在內地港人投票。票站設在香園圍、羅湖、落馬洲三個口岸，採取閉環式管理，有意投票的選民須預先登記，名額共111,000個。不過，對於一旦出現舞弊行為如何執法，政制及內地事務局局長曾國衞僅指《選舉（舞弊及非法行為）條例》所管轄的範圍不只於香港，若相關行為發生在香港以外的地方，也會受法律所監管。

廉政公署前總調查主任查錫我今早（30日）在商台節目上表示，即使理論上條例可監管發生在內地的行為，但實際上無從監察，也難以要求內地執法部門協助調查和執行，「我睇唔到有任何方法可以執法」。



查：跨境舞弊難掌握 點叫內地幫你？

查錫我指，站在政府角度當然是覺得居於內地港人可回港投票是好事，但實際安排上有很多問題未能解決，最重要的是執法問題。他指，香港的司法管豁權只在於香港，不可能延伸到內地，如果發現有人請客食飯、派錢要求選民投予某候選人，「如果喺香港發生，廉政公署梗係會執法啦，但喺國內發生，點樣去監察？我睇唔到有任何方法可以執法。」

查錫我提到，廉署與國內執法部門合作一向都有，可是如果涉及選舉舞弊行為，一方面所涉資料很多，在香港未必能全面掌握，「你都要有名有姓先可以要求國內幫你查，你自己都掌握唔到，點要求人哋幫你？」加上內地執法部門未必熟悉選舉法例，難以要求對方以香港的選舉法例協助調查。

譚耀宗：投票人數難估計 肯投已「好有心」

全國人大常委譚耀宗在同一節目上表示，口岸票站的安排是新設，第一次做的事情社會有不同意見很正常，而現時香港與內地聯繫密切，很多人在內地居住和工作，過往很多立法會議員都反映過，希望政府想方法幫助這些有意投票的人。他指，具體登記投票人數難以估計，相信名額限制是基於內地方面檢視口岸最多可容納人數而定，又指會前來投票者已經是「好有心」，要先登記，還要48小時內的核酸檢測報告。

被問到監察問題，譚耀宗指選民做什麼決定，是個人的選擇，過程中與人討論、商量投票是正常的事，最重要是「行入去投嗰個，自己喺冇壓力下行使呢個權利」，而管制站是香港的地方，實行香港的法例。他指，選舉當然需要公平公正，不可影響投票活動的信用，形容這是一個新嘗試，「大家要努力做好佢」。

民研遭質疑 譚耀宗：與違法屬不同層次

香港民意研究所日前作有關投票意欲的調查，被親中媒體狙擊，質疑有呼籲投白票的成份，廉政專員白韞六昨日接受訪問時稱，不排除有關機構違法的可能性，但要視乎相關民調發放資訊的方式等因素全盤考慮。

譚耀宗認為，香港人一向對每件事有不同意見，指政府如果覺得有違法行為，就會採取行動或提出警告，他形容有關的民調可能「會俾我感覺，會否有啲間接地，影響有啲人嘅行為？」如有人提出上述質疑，一點都不奇怪，但強調這與是否觸犯法例是不同層次。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。