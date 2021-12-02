專訪︱青聯梁毓偉：勿只想推青年返大灣區　社會應重啟對話解困

立法會選舉如箭在弦，其中選委會界別由51人爭40席，參選人之一的全國青聯常委、香港青年聯會主席梁毓偉接受《香港01》訪問時表示，經過反修例事件後，社會各界應開始重拾與青年人對話，「兩年前嘅事件我覺得平伏咗，我哋要搵啲新話題去傾」。他強調要與青年找到共同興趣和話題，「唔好一諗就諗要你哋全部推返大灣區交流」。



作為青年發展委員會委員，梁毓偉指政府經常推出不少交流、創業資助計劃，但他資助計劃不是一個Policy（政策），亦不是一個指標，「只畀funding（資金）唔足夠。」他認為青發會應負責政策設計的角色，制訂中、長期目標，但制訂政策必須有基礎，讓地區有參與，「成日話要做政策，要有上面遠景、下面反映，Meet in the middle（在中間會合）」，才可令政策更有認受性。



梁毓偉認為，社會各界應開始重拾與青年人的對話，不論是他們的出路、居住或精神需要等，強調必須一步步地做。（廖雁雄攝）

現年37歲的梁毓偉，2009年加入九龍城工商業聯會，其後展開地區工作，並擔任不少與青年工作相關的公職。梁毓偉稱，近數年經常與青年和青年持份者溝通，了解到青年政策的不足，加上近兩年的社會事件，令他認為政府應全面重視青年問題，給予他們安全感和希望，「成日話青年人要跳出舒適圈，但跳咗之後都要知道安全着落㗎！」

至於為何參加選委會界別，梁毓偉表示，青年問題並非某一功能組別可處理，而地區直選有更多人比他更注重，其專長較適合於選委會界別發揮。

梁毓偉認為，政府在推廣大灣區方面可做得更好，「唔好一諗就諗要你地全部推返大灣區交流」。（廖雁雄攝）

促政府拿誠意 以空置校舍、廠房作過渡性房屋

房屋問題為香港社會重要議題，梁毓偉稱若能進入議會，首要跟進過渡性房屋，他認為政府應拿出更大誠意，如利用空置校舍、廠房等用作過渡性房屋，同時措施亦要拆牆鬆綁。

政府早前為剛投身的年輕人推出「青年宿舍」計劃，以助他們儲蓄，但至今提供的單位不多，被外界質疑成效不彰。梁毓偉表示，不少「青年宿舍」計劃才剛動工，預計未來兩、三年有數千個單位落成，相信受惠人數會陸續增加。他又指，現時樓市情況與「青年宿舍」計劃推出時不同，認為只設五年租住期並不合適。他亦建議政府在公營房屋方面開拓更多不同選擇，「呢個年代真係唔係個個青年想置業，我諗最終都係要畀多啲選擇青年人，無論係置業或者居住。」

梁毓偉稱，若能進入議會，首要是跟進過渡性房屋議題。（廖雁雄攝）

倡青發委負責政策設計角色 設獨立辦事處、秘書處

那麼住房、向上流問題得到改善，是否就能解決青年問題？梁毓偉認為，住房、青年向上流問題屬基本生活要求，但青年同樣有精神上追求，如希望參與香港未來發展和建設等，建議政府應設不同渠道聆聽他們聲音。他提到，政府經常推出不少交流、創業資助計劃，但他強調資助計劃不是一個Policy（政策），亦不是一個指標，「咩叫長遠指標？五年、十年入職中位數、生育率要提高到呢度，呢啲先係長遠指標，只畀funding（資金）唔足夠。」

他認為，青發會應負責政策設計的角色，制訂中、長期目標，同時倡議青發會設立辦事處和秘書處，以便連繫多個政策局合作。不過他強調，制訂政策必須有基礎，讓地區有參與，「成日話要做政策，要有上面遠景、下面反映，Meet in the middle（在中間會合）」，這樣才令政策更有認受性。

梁毓偉舉例稱，政府推出的「青年委員自薦計劃」過去三年共有6,000多人報名，約400人成功加入政府諮詢委員會，「但係六千幾人報名，四百幾人入咗，其餘五千幾人點？」他建議可擴大諮詢模式，設立Focus Group（焦點小組），讓他們提出Project Plan（項目計劃），參與更多社區建設，從而增加參與和歸屬感。

稱社會各界應重拾與青年人對話

兩年前的反修例運動，部份源於青年對政府或中央的不滿，到底如何說服他們加入政府委員會或回大灣區發展？梁毓偉稱事隔兩年，「大家嘅情緒無咁高漲、激進，凡事要傾要拆，都要大家心情平伏。」他認為社會各界應開始重拾與青年人的對話，不論是他們的出路、居住或精神需要等，強調必須一步步地做。

梁毓偉認為，政府在推廣大灣區方面可做得更好，「唔好一諗就諗要你哋全部推返大灣區交流」，「同青年講有幾多千萬人，幾多萬GDP（國內生產總值），其實對佢哋嚟講只係一個數字，反而係要了解佢哋想做咩。」他強調，必須找到青年的共同興趣和話題，「兩年前嘅事件我覺得平伏咗，我哋要搵啲新話題去到傾」，他認為未來的立法會議員應憑自己專長，與青年討論未來發展和方向。

至於選情，梁毓偉指自己多年關注青年議題，加上擁有商界背景相信有優勢，「盡力做啦」。他強調在地區服務多年，青年人的說話對他有不少啟發，「無論我70歲、60歲定40歲，如果青年人需要我去傳遞（信息），我一定會繼續做落去，呢個同我係咪立法會議員無咩關係。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。