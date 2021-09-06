專訪全國青聯選委：服務青年不問政治背景　願聽意見惟不應越紅線

兩年前的反修例示威，大批青年人參與其中，及後北京使出《港區國安法》及改革選舉制度，恢復香港治安，但要做到「人心回歸」仍有一段距離。改制後的選委會增設「全國性團體港人代表」，其中中華全國青年聯合會派出34人參選，全已自動當選。沒有人會再說「放棄年輕人」，但作為青年代表，究竟有何方法連結抗拒建制的年青人呢？

全國青聯副主席梁宏正與7名青聯選委一同接受訪問，他強調願聆聽年青人意見，「我們服務年青人，從來沒有問及他們是什麼政治背景。」民建聯區議員、青聯委員郭芙蓉指，青年在政治上的對立是出於誤解，但建制陣營亦需改變心態，不應把不同立場的青年人拒諸門外，而是以開放態度聽意見，「當然唔好一嚟就話我哋支持『愛國者治港』，可能其實呢5個字佢都唔想聽。」



林顥伊：年青人應跳出舒適區

北京使出「法律組合拳」後，香港「由亂變治」，但有人認為不少青年只是在政治低氣壓下「敢怒不敢言」。梁宏正說，理解有人對社會不滿，但他亦看到更多年輕人思考社會發展，認為要令年輕人歸屬感加強，政府管治團隊要用心理解年輕人想法，多吸納意見，相信對整體青年工作有幫助。

根據選舉事務處網站，全國青聯選委政綱一樣，提到要「將青年聲音帶進選委會」。全國青聯委員、經民聯青委會副主席林顥伊說，本港年青人應跳出「comfort zone」，以開闊視野「大膽假設，小心求證」，例如對大灣區有一定假設的，應花時間到大灣區體驗、求證，「發表意見亦無問題，不要只以偏頗的既定立場發表意見」。

工聯會陳穎欣：年青人已「醒覺」

近年轉型為KOL、有不少「深藍」支持者的工聯會陳穎欣稱，不認同青年人「敢怒不敢言」，指自己組織義工隊到深水埗時，發現不少年青人已「醒覺」，「『黃政棍』走的走，亦有人在獄中，相信是很好的機會讓他們看到事實」。她稱，愈來愈多年輕人遇到民生問題會找他們求助，不少人已放下政治問題。民建聯前區議員林琳亦認為，青年人並非人人關注政治，例如她擔任委員的青年發展委員會曾落區，不少青年表示正為找工作、家庭壓力等問題而煩惱。

郭芙蓉：立場不同亦不應拒諸門外

反修例事件有大批青年參與，對政府、建制派持對抗立場，作為本港青年代表，又屬建制人士，青聯選委會否考慮採取軟化態度「connect」年輕人？陳穎欣回應時劈頭稱，「我覺得一些政治立場，例如我們愛國愛港、擁護《基本法》，這些不能妥協，但表達上可以有不同的」。她提到有朋友製作了關於美國實驗室的動畫，希望將來能嘗試以軟性方式推廣，增強傳播力。

梁宏正則認為，《基本法》、《國安法》、「愛國者治港」原則下，已有一定框架形成，治港團隊包括青聯在內，都有責任引導年青人做他們想做的事，認為框架下的自由度仍然很大。他舉例指，年青人如果希望成為運動員、參與藝術文化工作都有不少空間，只是以前有人嘗試超越政治紅線，他們必須不含糊、不妥協地講清楚。



本身是葵青區議員的郭芙蓉指，經過社區工作，認為政治上的「黃、藍」對立是出於不了解，造成誤解。她認為，自己的陣營亦有需要作心態上的改變，不要把不同立場的年青人拒諸門外，而是嘗試與他們溝通，「聽吓點解佢會咁激動，或者佢唔想聽我哋講，我哋當然唔好一來就話我哋支持『愛國者治港』，可能其實呢5個字佢都唔想聽。」

林琳則指，不時有人質疑她屬於民建聯，一開始已不想與她溝通，強調自己從政多年，早已懂得要聽清各方意見，才作判斷。

2019年7月1日，反修例示威者衝擊立法會。（資料圖片）

施永泰：青年看不到上流空間難愛國愛港

青年民建聯主席施永泰指，部分青年人有「反社會」感覺，是因為看不到上流空間，「很難會愛這城市、國家」，因此作為青年選委，需思考如何提供更多資訊，讓他們不要跌入「死胡同」，而是宏觀地考慮大灣區及國家發展帶來什麼機會。

本身在中國和平統一促進會香港總會兼任青委會聯席主席的姚鵬輝表示，作為選委，可善用平台與其他選委多交流，多聽青年聲音，聯繫香港與內地的不同政府部門、企業，推出有利青年發展的配套。

何坤洲：青年置業難 發表意見無用才對政府反感

民建聯深水埗區議員何坤洲今年首次晉身全國青聯，他指自己在地區服務，一直接觸不同青年，不少人對前景擔憂，特別是工作、置業兩大問題，例如疫情影響下，背負學債的大學畢業生亦很難找工作。他認為，政府應更重視青年發展，例如多做青年生涯規劃的工作。

何坤洲又引述報道指，目前單身人士輪候公屋「無30年都唔使旨意上樓」，認為年輕人對情況感到絕望，即使政府有不少房屋政策，都難以直接協助年輕人，建議政府再推供樓減稅政策幫助年輕人。他指，年輕人認為自己發表意見亦無實際作用，才會對政府反感，相信政府一旦能實際幫助年輕人就業、置業，有助減低對政府的負面態度。

民建聯區議員何坤洲。（盧翊銘攝）

梁宏正盼治港團隊聽青年意見

選舉改制後，選委會有份提名及選出立法會議員，青聯選委會否考慮提名民主派參選？梁宏正說，最重要是參選人符合《憲法》、《基本法》、「愛國者治港」等原則，他們樂意在此框架下與有意參選者見面。至於對下任特首要求，梁宏正稱治港團隊需願意聆聽年青人的所思所想，在政綱提出具體青年政策回應。