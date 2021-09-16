全國青聯推8惠港青年措施　5年推1萬實習職位　設愛國獎學金

中華全國青年聯合會推出八項措施，促進香港青年融入國家發展大局，全國青聯與民政事務局局長徐英偉、港澳辦交流司、中聯辦青年工作部等今日（16日）一同舉行「中央惠港青年措施宣講會」，解釋並分享有關措施。

八項不同措施，包括在5年內向香港青年提供一萬個內地實習職位、2萬個內地交流機會，實習機構包括國家機關、中央企業及中央金融單位等。香港青年亦將獲准申請「全國向上向善好青年」、科技創業等獎學金。

全國青聯副主席梁宏正表示，有責任及義務服務青年、聆聽他們的看法，與有關部門的積極回應。他指今日推出系列措施，對香港青年未來有深遠影響。



實習職位含蓋國家機關、中央企業等

實習計劃針對18歲以上香港大專生、畢業不足兩年人士，以及在內地高校就讀的香港學生，5年內將有1萬個實習名額。另外，針對14至35歲青少年，將提供2萬個內地交流機會，包括走入內地學校、社區及鄉村等。

其他措施包括設立獎學金，每年頒授給20名優秀港籍大學生，準則包括熱愛祖國、擁護「一國兩制」及《基本法》，具備正確政治思想及立場，以及在創科、社會治理等有優秀成績等；其他獎項如「全國向上向善好青年」、「鍾南山青年科技創新獎」也開放予香港青年申請。另外，全國青聯會建立粵港大灣區青年服務基地，開通港澳青年熱線協助解決他們在內地學習、工作及生活等問題。

中聯辦：中央送大禮 籲港青胸懷中國夢

民政事務局局長徐英偉致辭指，感謝中央對特區支持，提到「十四五」規劃下，本港未來在體育發展，專業化及產業化會有長遠發展，為很多青年人提供不少發展機會。他形容今次出台一系列措施正合時宜，相信會擴大港青到內地交流、生活，希望香港青年珍惜中央為他們推出的措施。



中聯辦青年工作部部長張志華，形容措施是中央送大禮包，呼籲香港青年要胸懷中國夢，又提到早前中央派員來港，講解「十四五」規劃對香港的定位及戰略考慮，強調香港青年要把握國家發展的要求，增強做中國人的底氣，與中國同成長，共享紅包。

▼香港青聯較早前舉行施政報告諮詢會▼

