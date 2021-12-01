立法會選舉︱譚耀宗倡專車接送到口岸投票　特區政府：不會安排

立法會選舉將於12月19日舉行，將於三個陸路口岸設立投票站，網上系統今日（1日）接受登記。



對於有意見希望政府提供交通接駁服務，讓內地港人前往口岸投票站投票，政制及內地事務局表示不會有額外交通接駁服務，情況與香港投票的選民無異。



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首日網上登記連接不穩 已短時間修復

今日起內地港人可以網上登記，於12月19日前往三個口岸票站投票，有人指早上系統一度出現問題，中午過後成功登記，過程大約1分鐘。政制及內地事務局表示，發現個別使用者在網絡連線上有些不穩定情況，已從速採取改善措施，以維持網絡的穩定性。有關問題已在短時間內修復。

全國人大常委譚耀宗表示，政府應盡量方便身處內地的選民投票，包括安排免費車輛接送服務，又認為此舉不影響選民投票意向，是合適做法。對此局方表示，選民可以乘公車、地鐵及計程車到達口岸，因此特區政府不會額外提供交通接駁服務，情況與在香港投票的選民無異。

免費接送不可由候選人及支持者提供

政制局表示，若服務並非由候選人或相關支持者提供，而且純粹為方便選民，當中過程既沒有促使或阻礙某候選人當選，亦沒有誘使或酬謝選民在選舉中投票或不投票予某候選人，就不受《選舉條例》限制。

局方補充指根據《選舉條例》第11條，任何人不可藉提供利益，以誘使選民在選舉中投票或不投票予某候選人。選民若無合理辯解而索取或接受利益作為在選舉中投票或不投票予某候選人的誘因或報酬，亦可能違反上述條例，最高可判監7年及罰款50萬元。