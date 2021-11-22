民主黨問卷內部掀漣漪　梁翊婷反對預設問題　羅健熙：好尋常普通

立法會選舉下月19日舉行，三名非建制參選人向民主黨發信尋求支持，元老李華明申請以個人名義支持新思維主席、社福界參選人狄志遠，民主黨中委會早前決定向四名參選人發出問卷，了解參選人對各種議題的立場，包括《基本法》23條立法。

民主黨副主席梁翊婷接受《香港01》查詢時稱，反對以預設問題方式向參選人查詢立場，又指有中委私下擔心問卷某些字眼有法律風險，遂代為表達意見。她認為該黨應以「白紙」方式，讓參選人表達政綱，再討論考慮是否支持參選人。

民主黨主席羅健熙接受《香港01》查詢時指，問卷並非「預設式」，只是非常簡單和基本地就香港社會過去兩年多發生的事情，詢問參選人的看法，強調做法非常普通和尋常，又表示不會煞停現行做法，料下周將召開特別中委會處理有關申請。



中委：群組問卷傳閱五小時 未有人反對

新界東南參選人蔡明禧、新界西南參選人劉卓裕及港島東參選人潘焯鴻早前去信民主黨，尋求該黨支持，李華明及荃灣區議會前副主席李洪波分別申請以個人名義支持狄志遠及劉卓裕。民主黨中委會早前決定向四名參選人發出問卷，了解參選人對各種議題的立場，包括要求候選人回答「立法會在普選產生前，《基本法》第23條應否立法」等問題。

據悉，上周三的中委會會議上，確有中委在會上表達擔心問卷或有違法風險，但未有就問題作出進一步討論。據了解，會上該黨曾就問卷初稿作討論，初稿較多提及民主黨對各議題的既定立場，但其後有中委就此反映意見並作出修改，擬定出最終版本，並於上周四以群組傳閱方式，了解中委對問卷內容有否異議，問卷在群組傳閱五小時後，未見有人表達意見，遂決定將問卷發送予各參選人，有中委直言：「傳閱嗰五個鐘入面，無任何人有意見，然後就出咗。」

梁翊婷冀以白紙方式 予參選人表達政綱

李華明昨接受傳媒訪問時形容問卷部分問題「過火」，梁翊婷則反對以預設問題方式向參選人查詢立場。梁翊婷今接受《香港01》查詢時重申，反對以預設問題方式向參選人查詢立場，又指有中委私下擔心問卷某些字眼有法律風險，遂代為表達意見，她認為應以「白紙」方式讓參選人表達政綱，該黨再討論並考慮是否支持參選人，「可以用白紙方式要求尋求支持嘅參選人提交政綱，俾佢哋講想講嘅嘢，再整體處理同決定」。她希望民主黨收集到參選人回覆後，盡快處理有關申請。

民主黨主席羅健熙接受《香港01》查詢時指，問卷並非「預設式」，只是非常簡單和基本地就對香港社會過去兩年多發生的事件，詢間參選人的看法。（羅君豪攝）

羅健熙反駁：問卷並非「預設式」

民主黨主席羅健熙接受《香港01》查詢時指，問卷並非「預設式」，只是非常簡單和基本地就對香港社會過去兩年多發生的事件，詢間參選人看法，強調做法非常普通和尋常，又指若要民主黨支持某一參選人，「只係問下問題，都係好正常」，又形容問卷設定「依家開放」，參選人可按其想法作出回應。

對於法律風險一說，有中委認為，問卷問題以開放式設計，參選人可因應價值觀及理念回應，至於會否觸及「紅線」，須先看回覆者的個人意見是否觸及「紅線」，又反指參選人回答的答案均是內部文件及訊息，反問：「誰會公開這些東西及用意何在？」

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中委稱不認同觸及「紅線」一說：誰會公開這些東西及用意何在？

亦有民主黨成員直言做任何事情都有風險，但認為參選人的答案肯定是較保守和「line to take（官腔回應）」，觸及「紅線」的風險較低，又認為民主黨作為政黨有既定立場和理念，因與參選人理念有異而不支持某參選人，做法亦非常合理，反問：「如果難道民建聯要求我哋支持，我哋就要批准？」

羅健熙：不會特別煞停 料下周特別中委處理

據了解，民主黨收集參選人答案後，將會召開特別中委會處理有關申請，暫未落實會議日期。有中委認為無必要煞停或更改現行做法，直指：「如果下下都可以咁樣收番，所有嘢都做唔到、隨時可以call back？」羅健熙表示，一名中委曾於中委會會議上表達意見，「唔覺得其他人有特別意見」，故不會「特別煞停」現行做法，料下周將召開特別中委會處理有關申請。

民主黨周五（19日）向尋求該黨或個別黨員支持的參選人發出問卷。據悉問卷設9條開放式問題，當中較為敏感的問題，是要求候選人回答立法會未經普選產生前，《基本法》第23條應否立法，另外亦問及是否支持以開放提名方式落實普選特首、警權是否過大、對反修例的看法，以至明日大嶼、假新聞、丁權及限聚令等時事議題的立場。

新界東南參選人包括李世榮、林素蔚及蔡明禧。新界西南參選人包括劉卓裕、陳穎欣及陳恒鑌。港島東參選人包括廖添誠、梁熙、吳秋北及潘焯鴻。社福界參選人包括狄志遠、朱麗玲及葉湛溪。立法會選舉各界別參選人，請參閱《香港01》選舉網站。