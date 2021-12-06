夏寶龍稱自秦朝嶺南三郡　香港已屬中央政權　供東江水解港人水荒

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（6日）出席《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式，發表視像講話。他在講話談及香港歷史，稱自秦朝設嶺南三郡開始，香港就納入中央政權的統轄之下，又指早在遠古年代，華夏先民便已經在香港這片熱土上繁衍生息，強調「香港自古以來就是中國的神聖領土」。



指《香港志》可加強港同胞愛國情懷

夏寶龍在講話中指，在國家主席習近平親切關懷下，在中央有關部門和香港特區政府的大力支持下，由全國政協副主席董建華牽頭的團結香港基金成立「香港地方誌中心」，匯集眾多社會賢達和專家學者，合力編纂《香港志》，「從此，中華民族地方志的文化大寶庫中，就有了一部以香港命名的地方志書。它不僅記載著香港滄海桑田的歷史變遷，而且具有鑑古知今、資政育人的作用」，有助進一步增強香港同胞的愛國主義情懷、民族自豪感和自信心，「有助於人們弄明白香港從哪裡來、走過哪些路、將向哪裡去，從而進一步增強香港同胞的愛國主義情懷、民族自豪感和自信心。」

夏寶龍指，打開《香港志》，可看到香港自古以來就是中國的神聖領土，是悠久燦爛中華文明的有機組成部分。早在遠古年代，華夏先民便已經在香港這片熱土上繁衍生息，「自秦朝設嶺南三郡開始，香港就納入中央政權的統轄之下。中華文化在香港源遠流長、根深葉茂，通過文字、風俗、戲曲、建築等不斷傳承發展。在五千多年的歷史長河中，香港始終被中華文化潤育滋養。」

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新中國宣告中華民族任人宰割時代告終

他又指，新中國成立以來香港同胞始終與祖國風雨同舟、攜手並進，共同創造一個又一個發展奇蹟，又指中華人民共和國成立，宣告了中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返，香港從此有了最堅強的後盾。他提到上世紀60年代，為解決香港同胞嚴重缺水和基本生活物資問題，中央在內地極度困難的情況下，毅然投資興建東江水供港工程、開通「三趟快車」。

夏寶龍指，百年遊子終於回到祖國母親的懷抱，香港回歸祖國洗刷了中華民族百年恥辱，「香江兩岸，浪奔浪流；獅子山下，紅旗招展。香港的命運從此掌握在當家作主的香港同胞手中」，指國際金融危機衝擊本港、「非典」、「新冠」疫情災害來襲，各種「反華勢力」興風作浪，香港總能戰勝挑戰，化險為夷，保持繁榮穩定。