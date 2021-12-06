梁翊婷撐潘焯鴻未向黨申請　民主黨紀委接多人投訴：必須立案處理

距離立法會選舉還有兩個星期，多個非建制參選人上月中旬向民主黨尋求支持，該黨將於今晚（6日）召開特別中委會會議，處理有關申請。

民主黨副主席、觀塘前區議員梁翊婷日前在未有向黨申請的情況下，以個人身份支持港島東參選人潘焯鴻，並於簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」，據悉會上就如何處理相關行為作討論。

民主黨紀律委員會副主席袁海文接受《香港01》查詢時表示，多名黨員已按《民主黨會員行為守則及紀律程序》向紀委投訴梁翊婷，紀委必須立案處理。



新界西南參選人劉卓裕、新界東南參選人蔡明禧、新界東北參選人黃成智以及潘焯鴻早前去信民主黨，尋求該黨以組織名義支持，「元老」李華明申請以個人名義支持新思維主席、社福界參選人狄志遠，荃灣區議會前副主席李洪波亦入紙申請支持劉卓裕。民主黨早前向五人發出問卷，了解參選人對各種議題的立場，包括對《基本法》23條立法的看法，該黨已在限期前收悉參選人回覆，今（6日）召開特別中委會會議，處理有關申請。

就梁翊婷日前在未有申請的情況下，率先支持潘焯鴻，民主黨主席羅健熙昨晚（5日）發聲明指，民主黨做任何決定時均有既定程序要走，批評梁翊婷身為黨領導，做法失信於黨友及市民。

民主黨主席羅健熙。（羅君豪攝）

民主黨主席羅健熙昨（5日）發聲明指，民主黨做任何決定時均有既定程序要走，批評梁翊婷身為黨領導，做法失信於黨友，「如果黨領導也無視相關程序及規限，對尊重黨內程序的黨友不公，亦將失信於黨友及市民」。

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

新界西南參選人：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

新界東南參選人：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界東北參選人：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智

社會福利界參選人：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪



立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。