安心出行｜社福界葉湛溪：殘疾人士難掃碼　政府豁免從善如流

政府公布本周四（9日）起，使用「安心出行」流動應用程式的規定，擴展至所有餐飲業務和表列處所，3類指定人士可獲豁免，包括65歲或以上和15歲或以下人士、殘疾人士、以及其他獲政府或政府授權機構認可的人士，可用「填紙仔」作為替代。

立法會選舉社會福利界參選人、香港復康力量會長葉湛溪認為，政府豁免是從善如流，但不少傷健人士覺得「填紙仔」仍有負面標籤效應，容易令人覺得他們是弱勢。



根據政府定義，殘疾人士可分為聽障、視障、認知障礙、傷殘等，政府最新規定殘疾人士可以「填紙仔」替代「安心出行」，有殘疾人士需填寫表格。填紙仔安排亦適用於視障人士，當局會提供範本，方便他們先行在家中或非政府機構填妥表格，進入處所時就可提交。

本身是傷健人士的葉湛溪指，早前有傷殘人士坐輪椅進入食肆等處所時，由於門口張貼的「安心出行」二維碼太高，令傷殘人士難以掃瞄，政府決定豁免傷健人士使用「安心」是從善如流。但他認為，部分表格仍須申報自己為殘疾人士，不少「同路人」向他反映覺得「唔舒服」。

他又提到，日前國家隊奧運選手來港訪問，但沒有殘奧代表，對本港殘疾人士好像被忽視，認為香港亦有殘奧運運動員，國家隊訪港可增加兩地交流。



社會福利界參選人包括新思維狄志遠、民建聯朱麗玲。