五參選人尋民主黨支持　中委否決所有申請　拒批李華明撐狄志遠

距離立法會選舉還有兩個星期，多個非建制參選人上月中旬向民主黨尋求支持，該黨將於今晚（6日）召開特別中委會會議，處理有關申請。

民主黨主席羅健熙表示，經會議後決定，民主黨決定不會以黨名義支持任何候選人，但批准李洪波在新界西南選區，以個人名義支持劉卓裕。

元老李華明早前申請以個人名義支持新思維主席、社福界參選人狄志遠，據悉民主黨亦拒批有關申請。李華明接受《香港01》查詢時直言失望，又笑言只能以選民投票支持狄志遠。被問到會否因此事考慮退黨，他指退黨並無太大意義。



批准李洪波個人名義支持劉卓裕

新界西南參選人劉卓裕、新界東南參選人蔡明禧、新界東北參選人黃成智以及潘焯鴻早前去信民主黨，尋求該黨以組織名義支持，李華明申請以個人名義支持狄志遠，荃灣區議會前副主席李洪波亦入紙申請支持劉卓裕。民主黨早前向五人發出問卷，了解參選人對各種議題的立場，包括對《基本法》23條立法的看法，該黨已在限期前收悉參選人回覆，今（6日）召開特別中委會會議，處理有關申請。

羅健熙會後表示，特別中委會處理兩項事項，包括處理副主席梁翊婷涉違反黨內守則，未經批准簽署支持同意書予潘焯鴻一事，及處理立法會選舉候選人尋求民主黨支持一事。

羅健熙表示，由於梁翊婷缺席會議，未能讓中委會成員在會上向當時人提出質詢，因此中委會將去信予梁翊婷要求書面解釋，並要求她在下次會議就事件解釋。民主黨亦決定，不會以黨名義支持任何候選人，但批准李洪波在新界西南選區，以個人名義支持劉卓裕。至於李華明就支持狄志遠的申請，據悉民主黨已拒批。

李華明感失望 不會因此退黨

李華明接受《香港01》查詢時直言失望，又笑言只能以選民投票支持狄志遠。被問到會否因此事考慮退黨，他指退黨並無太大意義。

劉卓裕發聲明感謝民主黨及李洪波，希望支持民主黨及李洪波的荃灣居民，於投票日投票投票支持劉卓裕，又借機會重申他對香港民主發展的堅持，希望能夠在立法會發揮作用，推動香港民主發展，盡快達致基本法承諾的全面普選，亦積極呼籲熱愛民主的市民予他支持，讓他繼續為香港服務。

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

新界西南參選人：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

新界東南參選人：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界東北參選人：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智

社會福利界參選人：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪



立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。