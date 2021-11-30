通關︱RCEP生效在即　梁振英促宣傳吸客　駐港公署：外資感樂觀

香港與內地正敲定免隔離通關安排，最快或下月推首階段配額。全國政協副主席、前特首梁振英在一個論壇表示，香港及大灣區的交流過去兩年因疫情受嚴重阻礙，未知實際影響有多大。但隨著覆蓋中日韓、東盟及澳紐等的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）落實，香港應在小通關後推出大型宣傳，吸引自貿區內國家以香港為中介進入大灣區。



外交部駐港特派員劉光源致辭時也指，香港是大灣區中心點及重要國際城市，背靠祖國的強大支持。他提到早前出席粵港共同舉辦的活動，與會外資均對香港未來感到樂觀，又表示會留港發展。



梁振英指，《區域全面經濟夥伴協定》將包括中日韓、亞洲首三大經濟體，整個自貿協定生效後將覆蓋全球三分一人口，佔全球生產總值同樣達到三分一。而貿易是香港的基因，香港170年來都作為貿易中心，現時在保險科技、物流等行業發展完善，期望未來不只從事本地進出口，更可實踐「買全球，賣全球」。

劉光源則指，《港區國安法》及新選制下，香港有優勢提升國際金融、航運及貿易中心地位。他指，前海及橫琴等展示了內地向世界開放的決心，大灣區是「雙循環」發展的新窗口，對內地和國際都是雙贏。中央重視港澳繁榮穩定，已有重大措施回應港澳需要，令兩地融入國家發展，而大灣區將秉持一國原則，善用兩制優勢。