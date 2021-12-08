南丫海難｜家屬斥當局用私隱做擋箭牌　促林鄭公開報告勿再搬龍門

2012年國慶煙花期間的南丫海難，最終造成39人死亡。警方曾死因裁判官提交《死亡調查報告》，建議召開死因研訊，但未獲接納。運輸及房屋局曾承諾公開內部調查報告，但特首林鄭月娥昨表明該報告「不適宜公開」。

兩名南丫海難遇難者家屬，今日於（8日）在電台節目中批評，當局以《私隱條例》作擋箭牌，形同做錯事無須對公眾、39條人命交代。家屬又稱，今屆政府從未有官員與家屬接觸，使他們寸步難行，就連拜祭先人時，亦不知可向先人交代。

他們強調，希望就事件召開死因庭，同時公開運房局的內部調查報告，使家屬知道完整的事實，告慰在天之靈。



就南丫海難事件，警方曾在2015年向死因裁判官呈交死亡調查報告，並建議召開死因研訊，但死因庭去年按律政司意見決定，不召開聆訊。（資料圖片）

▼2000頁警方調查報告部份內容▼



有家屬表示，等待了9年時間，最終只換來「不公開」的說法。林鄭政府甚至推翻前特首梁振英的「絕不姑息」說法，坦言感到很氣憤。家屬批評政府以《私隱條例》做擋箭牌，「你唔對公眾交代，39條人命唔洗交代，39個家屬唔洗交代…...你自己查完後邊個知？」

死因庭去年按律政司意見決定，不召開聆訊。不過家屬指，他們現時仍未知道真相，只有透過召開死因庭才可盤問證人。他們又指，當年時任律政司司長袁國強曾約見家屬解釋，但今屆律政司司長鄭若驊從未與他們說過一句話，「連解釋都費事！」

他們說，每一步都很難行，就連拜祭先人時，亦不知可向他們交代，「可能今日講嘅嘢，同舊年講嘅嘢差唔多。」家屬續指，希望林鄭月娥不要再說謊及「搬龍門」。家屬又指，林鄭月娥自稱「香港母親」，但從不體諒家屬9年來的痛苦，「半個官員都無見過我哋，咁點樣了解我哋感受？」

你（死者）係因為發生咩事而離開，我哋連𠲖一野樣都做唔到。 南丫海難死者家屬

特首林鄭月娥昨日出席行會前，稱運房局的內部調查報告涉及很多個人資料，故認為不適宜公開。（李澤彤攝）

林鄭周二稱運房局報告「一直嘅看法係不適宜公開」

林鄭月娥周二出席行政會議前表示，明白南丫海難死難者家屬的心情，但形容香港是「司法為主」的地方，若完成司法程序，包括是否召開死因庭，都需要尊重司法決定。她又稱，因運房局內部調查報告涉很多個人資料，如果公開就要作大量遮蓋，「一直嘅看法係不適宜公開，所以至今仍然是這個立場。」