北都會︱賣地加條款引科研進駐　林鄭：要基建如期不能避談外勞

未來香港藍圖包括新界北部都會區及明日大嶼兩大旗艦規劃，外界擔心建築業及人手難以負荷，特首林鄭月娥接受傳媒專訪，承認要按計劃推動兩大工程及其他基建項目，輸入外勞是社會不可迴避的議題：「如果大家是希望看到早日可以落實這麼多基建項目、早日可以建更多房屋，那這是需要大家討論。」



她透露以創科為產業軸心的北都會，未來會採用新的賣地政策，部分土地拍賣會加入條款指明產業用謙途，「例如一定要做生命科學的產業、一定要做製造業、要智能的、一定要與我們在做科研有關的產業。」她期望，新政策可吸引高端製造業來港發展。



林鄭月娥重申，北都會現時已有6、7個項目上馬，並獲立法會批出款項，鐵路項目北環綫亦已立項，所以並不似明日大嶼可由填海到基建，完整地估算規劃開支。但她強調北都會每一個項目，例如鐵路項目都要做技術評估、走線研究及財務研究，過程社會將討論，故不存在支持北都會就等同寫了空頭支票給政府。

她一再重申發展土地肯定賺錢，需要擔心的反而是人手，所以外勞問題是不能迴避，在本地就業優先下，社會須思考本地人手不足夠時，有否其他補足措施。她又否認推出規劃藍圖是為連任鋪路，亦非被中央「迫出來」，但大灣區及深港合作「非直接地」提示了香港須發展類似計劃。