立法會選舉︱霍啟剛、蘇惠良與選民會面　倡港產片攻大灣區

立法會體育、演藝、文化及出版界今日（10日）舉行選委及選民見面會，兩名候選人蘇惠良及霍啟剛都有現身，解答業界問題。兩人均認為應該設立文化體育及旅遊局統籌業界事項，又指大灣區講粵語，是文化界進入市場的好目標。



同意設文體旅局 統籌業界事項

體演文出見面會有多名業界人士出席，包括選委黃百鳴、TVB首席創意官王祖藍等。兩名候選人均認同要設立文體旅局，惟霍啟剛指政府暫未提到文體旅局的管理範圍。蘇惠良是出版社總經理，他表示舉辦社區書展時需要找不同部門合作，認為設立文體旅局會統籌事項對業界有幫助。

蘇惠良（左）、霍啟剛（右）參選立法會體育、演藝、文化及出版界。（霍啟剛Facebook）

體演文出包含眾多行業，疫情之下不少從業員生計都有困難，雖然政府防疫抗疫基金撥出1.5億元協助，但仍有從茉員未能受惠。霍啟剛表示，補助一事看到很多文化界工作多年的人，竟然不被列為業界人士，因而領不到津貼，認為這正正是要設立文體旅局以制定標準的原因。

蘇惠良則提到，業界不少人為自僱人士，沒有供強金，退休保障不足，而政府未有為演藝從業員定下清晰定義，很多業界人士因而無法得到援助。

現場有不記名提問環節，有人關心候選人有何方法重振電影業界。蘇惠良認為大灣區講粵語，是進入市場的好目標。而題材方面則建議考慮暫時較少拍攝的題材如中國歷史。

霍啟剛亦認為香港市場小，需要打入大灣區市場，而印尼等華語市場則需要投入資源去拓展。此外，霍啟剛認為要創作有共鳴的劇本，及資助外來團隊來港拍攝。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。