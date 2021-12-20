立法會選舉．九龍西｜鄭泳舜連任　馮檢基再敗：淡出政壇否需考慮

立法會選舉投票結束，爭取連任的民建聯立法會議員鄭泳舜順利當選，西九新動力梁文廣同告勝出。68歲的非建制派老將馮檢基再次參選，最終只獲1萬多票，未能重返立法會。

馮檢基坦言對選舉結果感到失望，指投票率太低導致非建制派全軍覆沒，打破本港議會過去多元的局面。被問會否自此淡出政壇，馮檢基稱，選舉是不容易的工作，每次都需要重新考慮是否適合。



馮檢基：選舉不只是贏輸

選舉主任公布，梁文廣得到36,840票；馮檢基得到15,961票；鄭泳舜得到64,353票。梁文廣、鄭泳舜二人當選。

鄭泳舜曾任深水埗區議員多年，他在2018年參加九龍西立法會補選，首度當選立法會議員。已退出民協的馮檢基是民主派老將，早在1991年成為立法局議員，之後歷任臨時立法會議員、立法會議員，至2016年立法會選舉落敗，其後多次參選立法會及區議會均落敗。

結果公布後，馮檢基被問到是否反映非建制派在新選制下已無路可走，馮檢基稱，制度是一個因素，選民不投票亦是另一因素，又稱選舉不只是贏輸，亦着重過程，自己可以講想講的事、對香港期望等。