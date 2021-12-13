立法會選舉｜個人名義撐劉卓裕　民主黨李洪波：議會需民主派發聲

立法會選舉倒數一星期，部份地方選區戰情緊湊，其中新界西南選區，屬非建制派的荃灣區議員劉卓裕，對戰民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣，劉卓裕獲民主黨荃灣前區議員李洪波以個人名義支持。李洪波表示，近兩年與劉卓裕在區議會共事，認為對方立場如一，在民主議題上有堅持，決定支持對方。對於有意見認為晉身立法會只能當政治花瓶，李洪波認為，議會內需要有民主派發聲，例如駁斥特首林鄭月娥的歪理，即使是花瓶也能發出聲響。



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「即使是花瓶也能發出聲響」

民主黨中委會日前批准李洪波以個人身份支持劉卓裕，他指選舉改制後，民主黨決定不派人參選，但無理由浪費選票，應爭取空間為港人發聲，而非由建制壟斷。李洪波舉例指，林鄭日前談到選舉投票率時，竟稱政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，但這種謬論在現時的立法會無人反駁，「因為全部淨係識撐政府」，若有民主派議員在議會，至少有聲音反擊。

新一屆議會需處理《基本法》第23條問題，劉卓裕一旦晉身議會，對他有何期望？李洪波說，個人認為最好落實普選後才為23條立法，即使要先立法23條，亦希望民主派議員仔細審議草案、提出修訂，盡力保障人權自由。新立法會增至90席，民主派始終佔少數，李洪波承認即使10多名非建制派全部當選，亦只是佔議會九分一，但可透過此平台將港人意見反映，包括爭取普選，若日後有人違背承諾，屆時必定向他們「追債」。

至於「政治花瓶」的質疑，李洪波不完全否定，形容確實有花瓶是默不作聲，但亦有花瓶可以叮噹作響，希望劉卓裕為港人說話。提到選情，李洪波指對方知名度稍遜，擔心有選民以為今次新界西南選區3名候選人都是建制派，希望透過自己的地區網絡，令市民知道有民主派參選，值得投票。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。