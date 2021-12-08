民主黨准地膽撐劉卓裕　李洪波：若劉違民主立場　我第一個指摘佢

民主黨中委會日前批准荃灣區議會前副主席、成員李洪波，以個人身份支持新界西南參選人劉卓裕。劉卓裕與李洪波今（8日）在荃景圍擺街站，爭取選民支持。

李洪波指，前年劉卓裕參加區議會選舉時，與他同屬泛民陣營，其政治理念與他相近，又指對方在區議會的表現「同佢當初講嘅一致」，因此支持劉參選。李洪波強調，他僅以個人身份支持劉卓裕，與民主黨無關，又明言若劉違反民主立場和原則，「我會第一個出嚟指摘佢！」



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李洪波籲選民：唔好浪費咗張選票

李洪波與劉卓裕傍晚在荃灣中心外擺設聯合街站，不少街坊上前與「地膽」李洪波握手，有街坊接過傳單後表明會支持劉卓裕，李向街坊稱：「唔好浪費咗張選票」，劉則稱：「議會入面唔可以無聲音。」

李洪波指出，與劉卓裕的政治理念相近，對民主的想法基本上一致，認為民主黨無人「出線」出戰立法會選舉的情況下，有責任支持「支持民主的同路人」參選。李洪波認為，當前政治形勢縱使十分艱難，但民主黨作為香港人的政黨，應爭取平台講香港人的說話，「除非拉咗我、封我嘴」，又指在特別中委會前夕曾向民主黨主席羅健熙表示，若中委拒批其申請，希望能給予他詳細理由。

李洪波與劉卓裕在荃灣中心外擺設聯合街站。（吳倬安攝）

李洪波指須照顧患病家人 參與程度有限

人稱「波哥」的李洪波坦言，因有家人出現健康問題，近期須花時間照顧家人，剛亦從醫院趕回荃灣出席記者會，故即使能以個人身份支持劉卓裕，但參與程度亦有限。被問到民主黨副主席梁翊婷未有向中委申請，率先簽署同意書支持港島東參與人潘焯鴻，李洪波着記者「問返民主黨」，但認為從潘焯鴻表面上的言論來看，屬值得考慮支持，又認為梁做法有違民主黨規定，「可能佢（梁）比較年輕，其實唔需要咁心急啦，本身過兩日都開中委會。」

被問到會否擔心因表態支持劉卓裕，失去「棄選派」選民的支持，李洪波指，相對其他區議員和地區人士，其選票主要來自其地區工作，「我嘅政治票無咁多」，又指表態支持劉卓裕後，也沒有街坊發訊息指摘他，因此「睇唔到有理由放棄對卓卓的支持」。

劉卓裕在街站向李洪波的支持表示感謝：「多謝你，波哥」。（吳倬安攝）

遭同路人炮轟 劉卓裕：感傷心、內心唔好受

劉卓裕感謝民主黨批准李洪波的申請，指李在區議會留守到最後一刻，宣誓後才遭DQ，又對李洪波站出來支持他表示尊敬。劉卓裕指出，近期他已擺設至少60個票站，雖有反對他參選的聲音，但認為市民整體反應是「讚許多過冷漠」。被問到勝算，他直言：「兩年前（區選）都無人諗過我會贏。」

劉卓裕強調並非為利益參選，只希望未來四年可真誠地在議會發聲、「幫到件事行前一步」，又稱對同路人反對他參選感到傷心、「內心唔好受」，但仍會堅持下去，「理性上我一定要咁做（堅守）」。

據了解，劉卓裕近期積極爭取地區人士支持，據悉已獲一名來自荃蔡青的區議員表態支持，同時獲一名九龍區區議員及一名來自新界東的前區議員「落水」在幕後支持。

新界西南參選人：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻



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