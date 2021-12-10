遭民主黨落閘否決申請後　李華明將現身撐狄志遠　黨員：唔好玩啦

民主黨元老、前立法會議員李華明早前向該黨申請以個人名義支持社福界參選人狄志遠，該黨周一（6日）召開特別中委會，否決李華明的申請。不過根據新思維傍晚發出的採訪通知，李華明將於明（11日）到屯門新墟街市，現身支持狄志遠。

李華明接受《香港01》查詢時稱，他僅以資深社工、社福界選民身份支持狄志遠，「我只係社福界嘅選民，我有一票，我識佢咁耐」。被問到會否擔心事件引起民主黨內部反彈，他直言：「如果擔心就唔會咁做啦」，強調只要認為正確的事，他就會去做，望其他人能夠體諒，反問：「我只係社工身份咋喎，咁都唔畀？」強調他既非黨主席、副主席、中委，只是普通黨員，又說：「我用『男人』李華明呢個身份又得唔得？」



民主黨員：今次真係擺明想玩中委會

民主思路、新思維明舉行花車巡遊，被否決以個人名義支持狄志遠的李華明將到屯門新墟街市，現身支持狄志遠。多個民主黨員對此大感詫異，直言該做法不能接受。有民主黨中人指，李華明作為資深元老，不可能不明白中委所作決定是甚麼意思，「佢唔會唔明白中委會嘅意思係乜」，「中委唔批准你（李華明）申請，係唔批准你用任何名義支持，就算我哋批李洪波，都係唔畀佢用民主黨嘅名義」。

該黨員續指，「唔好玩啦，你做咗咁多年黨員，又係元老、又係前立法會議員，今次真係擺明想玩中委會」，又直指若副主席梁翊婷以其他名義潘焯鴻「係咪就得」。有中委直言：「比佢（李華明）搞到頭痛」和「真係好癲」，另一名民主黨人則指：「咁你有咩資格話Edith（梁翊婷）」。

梁翊婷被指擅撐潘焯鴻 紀委將調查

民主黨「問卷風波」一石擊起千重浪，副主席梁翊婷未經該黨同意，簽署「以個人名義或職銜名義給予支持的同意書」，以個人身份支持港島東參選人潘焯鴻。據了解，7名民主黨成員按《民主黨會員行為守則及紀律程序》聯署投訴梁翊婷，梁將面臨黨內紀律程序。民主黨紀律委員會主席劉慧卿昨接受《香港01》查詢時稱，紀委準備展開相關工作，不能向外界透露工作進度及詳細，強調「次次（紀委）做嘢都係要盡力做」。

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

新界西南參選人：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

社會福利界參選人：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪



立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。