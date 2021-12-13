立法會選舉︱鄧炳強搞笑籲投票：無論雞髀定西多，千祈唔好諗咁多

保安局局長鄧炳強今日（12月13日）向保安局和各紀律部隊發電郵，呼籲各同事在投票日行使公民權利踴躍投票，為香港選賢能。保安局轄下六個紀律部隊首長亦分別呼籲各自部門同事緊記投票。

鄧炳強在宣傳片中展示搞笑一面，說出口號「無論雞髀定西多，千祈唔好諗咁多！」期間不禁「笑場」。



鄧炳強邊笑邊說口號

鄧炳強表示，今次選舉是完善選舉制度、落實「愛國者治港」後首次立法會選舉，「大眾都期望新一屆立法會可以發揮應有作用，為市民做實事，謀福祉。投票不僅是每位合資格選民享有的權利，亦是熱愛香港的市民應有之義。作為公職人員，作為特區政府的骨幹，更應用實際行動支持這次選舉。」

他呼籲，各同事除身體力行去投票外，亦積極鼓勵身邊的親友一起支持這場意義重大的立法會選舉，用選票選出在立法會的代表，為「愛國者治港」奠下重要基礎，為香港未來發展貢獻力量。他又指，今次選舉規模龐大，保安局及轄下紀律部隊已經嚴陣以待，確保選舉能夠安全、有序和不受干擾地進行。

保安局其後上載完整短片，片中鄧炳強與保安局副局長區志光起初唉聲嘆氣，正在苦惱接下來周日「點算」。保安局常任秘書長葉文娟表示當然是一起床就前往投票，區志光表示是在煩惱到底投票後「究竟食雞髀定西多好」。期間鄧炳強不禁「笑場」，邊笑邊說：「無論雞髀定西多，千祈唔好諗咁多。記住呢個禮拜日12月19號出嚟投票呀！」