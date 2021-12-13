曾鈺成出馬撐梁熙大讚好叻仔：唔通選個扮民主派？｜立法會選舉

距離立法會選舉投票日不足一星期，港島東直選參選人、民建聯梁熙因誤稱要爭取在西灣河興建港鐵站，成為網民焦點。民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成親身上陣拍片，為梁熙「催票」。

曾鈺成稱，梁熙來自長期堅持愛國立場、從不動搖的民建聯，大讚梁熙「好叻仔」，「讀書又叻，做嘢又叻」，又說：「梁熙叻得嚟唔沙塵，唔會好似有啲人把自己講成拯救香港，好似香港無咗佢唔得」，更反問：「一個咁嘅叻人、好人，唔選佢選邊個？唔通選個扮民主派？」



批有參選人「投機做政客」、「將自己講成拯救香港」

曾鈺成在片段中以港島東選區為例，四個候選人應全部都是愛國者，否則不能取得選委提名和通過資格審查委員會。不過，曾鈺成指，梁熙來自長期堅持愛國立場、從不動搖的民建聯，即使過去沒有支持民建聯的人，也會發現梁熙是最值得支持的參選人。

曾鈺成大讚梁熙「好叻仔」，「讀書又叻，做嘢又叻」，建立個人事業後把成功經驗回饋社會，「唔係好似某啲人樣樣嘢都做唔掂，然後投機做政客」，又指：「梁熙叻得嚟唔沙塵，唔會好似有啲人把自己講成拯救香港，好似香港無咗佢唔得。」

曾鈺成續指，梁熙只有「服務市民嘅謙虛真誠」、「無自我膨脹嘅白霍囂張」，立場鮮明不偏激、信念堅定不固執，反問：「一個咁嘅叻人、好人，唔選佢選邊個？唔通選個扮民主派？」

民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成親身上陣拍片，為梁熙「催票」。

梁熙因一時口誤稱要為西灣河爭取興建港鐵站，近日成為焦點。有網民昨日（12日）發現，36歲的梁熙在選舉信息寫上「服務港島東29年，選情嚴峻」，有網民質疑梁是否「7歲已經參政」。梁其後回應指服務港島東29年的是民建聯團隊，非指他自己。民建聯今發聲明，稱有候選人在社交媒體公開帖文，斷章取義和誤導公眾，扭曲原句意思，意圖抹黑民建聯，決定向選舉管理委員會和廉政公署作出投訴。

港島東候選人包括梁熙、廖添誠、吳秋北及潘焯鴻。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。