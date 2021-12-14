立法會選舉｜劉卓裕遭建制夾擊　忘記基本法談普選條文：鄭重道歉

立法會選舉周日（19日）舉行，3名新界西南直選候選人，包括報稱獨立民主派的劉卓裕、民建聯陳恒鑌及工聯會陳穎欣，今早（14日）出席港台選舉論壇。陳恒鑌和陳穎欣齊齊狙擊劉卓裕，質問他是否支持人大831決定，以及要求他講出《基本法》哪條條文提及普選。劉卓裕未有正面回應，僅稱《基本法》列明「港人治港，高度自治」，又認為普選特首應設有公民提名。他其後就一時記不起普選屬《基本法》哪條條文致歉。



劉卓裕問及陳穎欣，荃灣海濱單車徑連接甚麼地方，陳穎欣未能回答。劉質疑陳穎欣「空降」，不熟悉當區事務。



劉卓裕倡公民提名 一時記不起基本法普選條文

在論壇上，劉卓裕遭陳恒鑌和陳穎欣夾擊，二人戲稱劉卓裕是「投機卓裕」、「扮民主派」。被問到對23條立法的立場，劉卓裕稱應先落實普選，再進行23條立法。陳恒鑌指過去正是因為未能完成23條立法，香港受外部勢力干預，又質問劉卓裕是否支持人大831決定。劉卓裕未有正面回應，僅稱普選即是「普通而簡單的選舉」，《基本法》清晰講明如何達至普選。

陳穎欣批評劉卓裕藉普選迴避回答對23條立法的立場，又要求他講出《基本法》哪一條條文提及普選。劉卓裕僅表示《基本法》有160條，最重要的是「港人治港，高度自治」。陳恒鑌再要求劉卓裕交代他支持哪一個方案的普選，劉稱支持有公民提名權的普選。

陳穎欣指《基本法》沒有提及公民提名，質問劉卓裕是否希望修改《基本法》。 劉則就未能記起普選屬《基本法》哪條條文向公眾致歉，「對唔住頭先一時之間記唔到，我鄭重聽眾講聲唔好意思，我記得唔到係第45條。」

劉卓裕批陳穎欣「空降」不懂民生 陳：我空降YouTube

劉卓裕問陳穎欣荃灣海濱單車徑連接甚麼地方，陳穎欣未有回答，並反問：「你諗住點樣修改《基本法》？ 」劉卓裕質疑陳穎欣「空降」、「唔識民生」，陳穎欣則反駁指大家對「空降」不同，「兩年前我正正空降社交平台，係YouTube講出香港事實真相」，又稱今年她「空降」聯合國講述香港情況。