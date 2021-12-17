專訪︱陳穎欣冀「小花變大樹」　倘當選證明年輕人也有機會

新一屆立法會選舉是在中央落實修改選舉制度後首次直選，在「愛國者治港」大旗幟下，以往大選區、街站互相狙擊的景象不再復見，改為選區拆細、參選須經重重把關。當中，工聯會陳穎欣參加新界西南地區直選，迎戰民建聯陳恒鑌及荃灣區議員劉卓裕。

陳穎欣接受《香港01》專訪時表示，即使香港政治局面回穩，一樣繼續需要建制陣營的KOL於網上持續發聲。因此她認為即使當選，評論本地時政的力度不會減少，需要繼續拍片。

多年來被政界稱為「小花」，陳穎欣笑言這是一個讚美詞，期望這朵「小花」終有一天茁壯成長為能遮風擋雨「大樹」。她亦希望以一個年輕參選者的身份當選，證明年輕人有機會參與政治、建設香港。



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藍營KOL代表 當選後續談本地時事

於社交網絡年代，青年KOL在政治上的影響力不容忽視，而陳穎欣則是在前年區議會選舉未能連任後，連同一批藍營人士拓展網上平台評論時政，與新民黨李梓敬一樣成為代表人物。現時「陳穎欣Joephy Chan」頻道訂閱人數已達29.3萬。

陳穎欣提到，近兩年的政治環境的確變化得很快，但作為一個在新媒體發聲的政治人物，每日都在適應不同的新局面，2019年區議會選舉後投入網上平台發聲，是為了平衡過往由反對派主導網上輿論的局面，到今日政治氣氛緩和，可是西方國家仍然死心不息干預中國，揚言杯葛北京冬奧，因此覺得仍然有需要和責任，去講好香港故事和中國故事。

李梓敬近日接受筆者訪問時，提到如成功當選在網上會減少評論本地時政，多談國際時事。不過陳穎欣的取態不同：「我認為日後仍然有這個需要（談本地時事），繼續講好市民的故事。論政這方面是要堅持的，過去兩年好不容易才取得一個較平衡的話語權，我想如能當選，無論議會工作多辛苦，都要繼續拍片講好議會故事，也和市民互動，讓他們知道更多議會事、開會情況，令議會更加貼地，這也是我們貼近民眾的基礎。」

網上評論技巧 可用於議會及與市民交流

陳穎欣提到，過去兩年經營網上平台最大的得着，在於搜集資料、準備內容的過程中，可以學習分析的方法、如何將複雜、沉悶的事情講得有趣、簡單一點：「相信如能入到議會，這經驗對我來說也是很大的幫助，特別是政府過去也未有好好運用新媒體與市民交流。」

不過她表示國際時事一樣會涉獵，兩者並無矛盾：「我至今為止，最高點擊的一則片段是在去年6月10日，講『五眼聯盟』，到今日為止有89萬多點擊。我小時候在外國讀書，所以對外國政治都有些看法可以分享。」她透露目前亦有進修，自修攻讀海外大學的法學碩士課程，希望無論是網上時事評論工作、日後可能的議會工作、學業方面，每日都有新的學習機會。

▼新界西南候選人▼



重點關注青年發展：大灣區好 青年也會好

民生政策方面，陳穎欣指自己「都幾平均，樣樣都掂少少。」但指其政綱有三大重點主張，包括人人有屋住，人人有保障，人人有機會，即房屋、社會福利、青年發展範疇。作為全國青聯港區委員的她，提到青年人發展是其重點關注：「青年人現時最關心應該都是就業和置業吧。青聯之前都在中央支持下推出惠港八條的措施，幫助年輕人融入大灣區，給他們更多機遇。」她希望能做好對外推廣，香港青年的發展與國家發展息息相關，年輕人都是社會的持份者，大灣區蓬勃發展，年輕人都一樣會發展得好。

落到具體民生措施，陳穎欣指：「青年宿舍應該有多一點吧。現時因疫情閒置的酒店和賓館房間，可以即時騰出更多讓劏房家庭也好、青年也好，去短期入住。這是雙贏，可以即時告別劏房，即使只是極短時期都好，這一點相信只有我在過去的論壇中有強調。退休保障和青年人一樣有關係，如果他們知道退休後有足夠保障，現時就可以安心追夢，因應自己天份發展不同事業，不會只求賺錢。」

指社會不公、民生凋敝 致青年更易被西方利用

提到民生問題，陳穎欣興致勃勃，談到民生與政治局面的關係，這一點她於之前的論壇中，和陳恒鑌有過激烈的討論：雙方都認為2019年「黑暴」事件是西方介入香港局勢引發的「顏色革命」，並利用年輕人的躁動達成顛覆的目的。不過陳穎欣花更多時間解釋，過去一段時間香港累積下來一些民生亂象，包括貧富懸殊、年輕人苦無機會向上流動、工資增幅遠遠追不上樓價，同樣是客觀事實需要認清，「連《人民日報》都提過，香港的房屋問題太嚴重，這是事實。」

陳穎欣重申，2019年社會事件徹頭徹尾是一場「黑暴」、「顏色革命」，然而當止暴制亂、社會回歸正常後，也需要反思過去香港社會出現的眾多深層次民生問題、經濟分配不公，是否導致青年人更容易被外國政客及其香港代理人利用。「任何的社會不公平，都絕對不能合理化『黑暴』期間那些破壞、放火燒人的行為。但香港真的要做到由治及興，需要香港的從政者努力去做，不代表訂立國安法後，我們就可以『躺平』什麼都不用做，要想想如何可以真正贏取民心。」

陳穎欣過去兩年活躍於網絡，主力時事評論。（YouTube片段截圖）

樂於接受「小花」稱呼：起碼唔係叫我「老花」！

31歲的陳穎欣，從政之路源於2015年區議會選舉深水埗麗閣選區，擊敗時任雙料議員馮檢基。她至今都認為這一仗是其從政生涯最難忘事件：「現在回想起來都會有個共鳴，或者有點相似，都是想參選打破一些悶局。就像現時的新界西南，都是一個較老舊的社區，包括社區設施和配套，再加上近兩年的政治氣氛的確讓市民覺得有點悶，希望真的帶來新氣象。我當年也是對戰一位自稱很熟悉地區、熟悉政策的資深議員，當然他現在又『重新出發』吧，他在我們香港再出發之前就先行『再出發』。當年我也是覺得有一些地區民生的老大難亂象要解決。」

政界、傳媒很喜歡把政壇的年輕女性面孔稱為「小花」，陳穎欣亦不例外，亦會有人不喜歡這個稱呼，認為這會導致焦點放在其樣貌上。可是陳穎欣認為這是一個讚美，笑言：「叫了那麼多年，起碼沒人叫我作『老花』！」她認為作為政治人物，首先要讓市民對自己感興趣，然後他們才會進一步了解過去的政績。「在我的印象中，劉桂容（元朗前區議員，同屬工聯會）是第一代『小花』，在2011年選贏（前立法會議員）李卓人；可能我都因為贏過大仗，大家會有這個聯想，這是很正面的啊。」

陳穎欣又透露，目前除擁有個人YouTube頻道外，也有另一個與別人合作的頻道名為「大樹與木頭」，「大樹」就是指自己，希望成為市民的「大樹」，為大眾遮風擋雨，過去兩年則主力在網上敢言發聲：「我不是溫室成長的『小花』，自小父母的教導方式都有一點像『放養』，靠實戰打下來的。當然我會認為自己現時已是『大樹』，但樹木都需要大家繼續栽種和支持，繼續去成長，我很感恩遇上那麼多貴人和高人，包括許多工聯會的前輩。」

她最後提到：「2015年這一役，我們就是把希望帶給年輕人，只要夠努力，他們一樣有機會，市民見到悶局太久，都有一些事情想改變。2015年，市民正正就是給我機會，作為一個年輕的從政者。我自己覺得對年輕人來說，特別是今次完善選舉制度後的第一場選戰，正如你提及，我是地區直選其中一個最年輕的參選者，我都很希望告訴年輕人『人人有機會』，在新選制下一樣有機會。投身建設香港，投身政治，服務社會，市民都絕對願意給機會年輕人。」

陳穎欣同區對手包括陳恒鑌、劉卓裕；文中提及的李梓敬現為新界東北候選人，同區對手包括黃成智、陳克勤、黃頴灝；馮檢基為九龍西候選人，同區對手包括梁文廣、鄭泳舜。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。