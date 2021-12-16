專訪｜醫護界現移民潮　陳子中倡設低息貸款助上車：留住佢哋個心

立法會選舉周日（19日）舉行，醫療衞生界出現5人混戰，其中一人是在公營醫院急症室工作38年、護理專科學院副院長陳子中。他接受《香港01》訪問時指，關注醫護出現移民潮，故政綱提出協助醫護上車買樓，建議公營機構與銀行商討，為公營醫院醫護提供低息貸款作首期置業，讓醫護安居樂業且見得到前景，「令佢哋留喺香港嘅心，大過離開香港嘅心。」

立法會醫療衞生界參選人專訪系列



+ 2

獲胡定旭、范鴻齡提名 「希望透過真誠感動選民」

陳子中指，連日接觸不同來自專職的選民，聆聽業界不同聲音，形容對選情的信心「越來越多」，亦收到很多同業的支持。陳子中獲醫管局前主席胡定旭及現任主席范鴻齡支持，他感謝胡定旭為他站台拉票，期望能透過真誠感動選民。他說，以護士身份在公營醫院工作38年，與不同專職和機構的業界人士緊密工作和溝通，期望當選後團結所有專職，達致專職共融。

陳子中在社交專頁關注醫護人力不足和移民潮，被問到如何挽留業界人才，他表示，移民是個人決定，的確會令醫護變得人手緊張，又指移民基於不同原因，例如工作、家庭或個人理念，認為須盡快推出措施，凝聚並挽留業界人才，包括增設前線工作津貼、讀書津貼，並推出措施協助醫護上車買樓。

陳子中笑言，近期經常收到推銷電話稱可免息借60個月薪金，令他萌生有關構思。他建議公營機構與銀行商討，為在公營醫院工作的醫護提供低息貸款作首期置業，令醫護能安居樂業之餘，亦能見得到前景，「令佢哋留喺香港嘅心，大過離開香港嘅心」。他稱具體細節有待討論，「要俾合理嘅首期醫護買樓，希望可以搞好員工福利，令醫護有心留喺香港、唔好走。」

陳子中獲醫管局前主席胡定旭（圖）及現任主席范鴻齡支持，（歐嘉樂攝/資料圖片）

否認「沙士逃兵」 未傷癒已復工

另一參選人、護士協會中委何崇漢在一個選舉論壇上稱，陳子中在2003年沙士爆發期間請假。陳子中強調他並非「沙士逃兵」，憶述在2003年3月8日（沙士未正式在香港爆發）， 當時他在急症室照顧一名精神紊亂的病人，其間此病人突然在醫院內奔跑，他以右手把病人攔著，因此拉傷右手和膊頭，休息數星期、在傷勢未痊癒的情況下便已復工，與同僚一起抗擊沙士。

立法會早前三讀通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，現有執業試安排以外，另闢免試路徑引入外地醫生，修例後將設立特別註冊委員會制定認可的海外醫學院名單，在表列院校畢業的港人醫科畢業生可循免試途徑來港執業，於公營醫院實習5年後可在港特別註冊。

以「反對免試執業」為政綱的陳子中指，進入議會後會推進政府成立專責小組，成員包括前線醫生代表，監察在港執業的海外醫生之資歷、表現和水平，並要求相關醫生接受考核，「如果發現海外醫生有問題，我會即刻出聲，放大隻眼搵啲醫生睇下係咪（海外醫生表現）妥當）。」

11月11日，陳子中報名出戰醫療衞生界。（歐嘉樂攝/資料圖片）

醫療衞生界參選人包括林哲玄、龐愛蘭、何崇漢、陳子中和陳永光。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。