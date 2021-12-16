立法會選舉︱會計界翁健獲「交波」　梁繼昌撐學弟：超越意識形態

立法會換屆選舉，會計界功能組別大混戰，雖然4名候選人中沒有民主派代表，但曾經為陳茂波助選的翁健，獲該界別的民主派前議員梁繼昌站台。除了以往在facebook留言互相支持，梁繼昌昨晚更出片宣傳，並在街站與翁健一同派發傳單。



梁繼昌早前接受查詢時承認支持翁健參選，強調對方是自己的學弟，除了政治意識形態方面，認同翁有能力、有視野、有想法，相信他可以維護業界的專業價值、是有誠信、懂得獨立思考的候選人。



翁健曾撐梁繼昌對手 梁：支持超越意識形態

梁繼昌表示，翁健是自己就讀皇仁書院的學弟，兩人已相識十多年，他知道翁曾於業內擔任過3至4份不同職位的工作，例如大銀行及馬會，有很多不同的工作經驗，兩人份屬友好。當翁健在英國倫敦唸書時，兩人亦曾在當地碰頭。

翁健參選過選委，亦曾在立法會選舉中為現任財政司司長陳茂波、以及建制派林智遠助選，後者當時更是與梁繼昌直接打對台。不過，梁繼昌明言支持翁健，而且不管對方的政治意識形態。

候選人全屬建制 梁繼昌：全部「都friend」

除了翁健曾支持建制派，其他候選人還包括曾明言撐警的文思怡、灣仔區議會主席建制派黃宏泰，以及民建聯黃俊碩。梁繼昌稱，自己認識全部候選人，除了熟悉翁健，「其他都friend」；選擇支持翁健，因為香港作為國際金融中心地位重要，不能選出只顧業界利益的人，而是要了解金融、懂得與國際上其他金融中心聯繫，亦能與內地接軌的候選人，強調自己看重候選人的能力及政綱。

拍片獲梁繼昌「交波」 同現身派宣傳品

翁健昨日在facebook上載宣傳片段，表示梁繼昌是其中學師兄，亦是業界前輩，雖然兩人政見不盡相同，但都相信專業、法治和民主的價值。梁繼昌在片中向翁健「交波」，表示相信他可以守護香港，呼籲業界支持他。除了有短片宣傳攻勢，梁繼昌昨晚也親身到灣仔為翁健站台，與他一同派發宣傳單張。