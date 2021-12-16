傳統泛民紛助選　廖成利撐譚香文：反對躺平　馮檢基再獲民協支持

立法會選舉本周日（19日）舉行，全港十區直選均有非建制派參選，當中不少人近日獲個別傳統民主派人士以個人方式支持。除了民主黨「主選派」梁翊婷、蘇逸恒相繼支持港島東候選人潘焯鴻，連公民黨前區議員余德寶亦為潘簽署支持同意書。



此外，參選九龍西的泛民老將馮檢基，再獲民協舊黨友支持，民協署理主席楊彧近日將在地區為馮派發宣傳單張。民協黃大仙區議員廖成利更將現身支持譚香文，他接受查詢時強調反對「躺平」，呼籲泛民支持者就算「含淚」都要投票。



廖成利：譚香文屬非建制派 支持「反倒退」政綱

經歷區議員DQ和辭職潮後，黃大仙區議會只剩下廖成利和譚香文兩名區議員。廖成利表示，昨日（15日）獲譚香文邀請站台，他認同對方政綱所言要堅持「不退」，反對香港繼續倒退；「集氣」讓仍留在香港的一派人可以「圍爐取暖」。

廖成利稱，自己不擔心為譚站台會受攻擊，因為他本身反對「躺平」，相信日後若果只做「塘邊鶴」，將無法「反倒退」。他提到譚香文早前曾去信特首林鄭月娥要求特赦反修例運動被檢控或定罪的人士，認為此舉有助修補社會撕裂。最後，譚香文是否當選並不重要，「謀事在人，成事在天」，廖呼籲泛民支持者就算「含淚」都要投票，希望在議會保留聲音。

楊彧：馮檢基乃前師父 多次幫助自己

楊彧則指馮檢基作為其前師父，在他開始從政時幫了他不下幾次，故經過馮檢基多番遊說，掙扎之後作出決定。他坦言已預期今次決定將受同路人指責，「支持得佢（馮檢基），都估到」。

他強調如果是其他人找他，自己未必支持，惟馮檢基的確曾幫助自己不少，故經衡量過後認為值得支持對方。他透露，近日會開始在海麗邨派發有關的宣傳單張。

余德寶撐潘焯鴻 已問街坊意見不怕被批評

曾任油尖旺區議會副主席的余德寶表示，潘焯鴻主動接觸他爭取支持，他指對方在港鐵沙中線紅磡站工程事件表現不俗，而且政綱支持特赦反修例事件被捕者，經過溝通後認為值得支持。

不過，余德寶稱不會為潘站台，亦不會加入其競選團隊，預料今次決定會令他繼續被部分民主派的人攻擊，相信這些攻擊本身都是衝着對選舉制度的不滿而來，但自言已不看重會否被攻擊，作決定前已問過義工及街坊意見，大家都認同。

港島東選區候選人還包括民建聯梁熙、工聯會吳秋北和新民黨廖添誠。九龍中選區候選人還包括民建聯李慧琼和九龍社團聯會楊永杰。九龍西選區候選人還有，民建聯鄭泳舜和西九新動力梁文廣。