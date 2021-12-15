沙半山手記｜民記工聯私下互片　港島東建制兩個只能活一個？

立法會選舉星期日（19日）投票，轉入最後直路，港島東直選情況尤其激烈。因為誤稱「爭取西灣河地鐵站」而爆紅的民建聯新丁梁熙，選情一直嚴峻，連日來出動黨內元老曾鈺成、譚耀宗等拉票，希望保住民記在東區命脈，沙半山聽聞有民記中人大發牢騷，話工聯會會長吳秋北所佔資源太多，令梁熙情況危急。另一邊廂，工聯會人士就反駁「會長輸咗好大鑊」，難以互相「配票」，只能「兄弟爬山」。



兩雄相爭，必有一傷，難道港島東建制派只能活一個？



民建聯要力保港島東地盤

今次地區直選採用「雙議席單票制」，港島東有4名候選人，沙中線吹哨人潘焯鴻標榜自己「唯一非建制」，一人單挑梁熙、吳秋北及新民黨廖添誠3名建制派。外界預期，吳秋北作為工聯會會長兼港區人大代表是「力保」對象，但近日民建聯不斷發力追上，潘焯鴻又好似氣勢如虹，搞到連吳秋北都已經宣布告急。

有資深民建聯成員向沙半山訴苦，不滿吳秋北團隊在地區獲得最多資源，明明民記先係扎根東區最耐，由蔡素玉、曾鈺成到鍾樹根，「真係服務港島29年」，雖然今次梁熙屬「空降」，但總不能抹殺民記在地區深耕多年的政績，不希望失去其中一個根據地。自從「西灣河梁熙」響朵之後，梁熙不停找來建制派大佬級人馬拉票，除了曾鈺成、蔡素玉、李慧琼等自己人外，還找來香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光、食衞局前局長高永文，以至宗教領袖如道教聯合會主席梁德華、佛教聯合會會長寬運法師以及香港聖公會教省秘書長管浩鳴拍片支持，可謂法寶盡出，務求後來居上。

工聯會中人：吳秋北未夠票

另一邊廂，工聯會中人則研判吳秋北未夠票，正努力催谷，不滿意有人放風話「秋北夠票」。該人話，工聯會在東區亦有多年工作，郭偉强就是港島區立法會議員兼東區區議員，又話北角有「小福建」之稱，身為福建人的吳秋北與該區素有淵源，出選並非「空降」。亦有工聯領導層指，今次會長親自出馬，「如果輸咗就好大鑊」，得到更多選舉資源是理所當然。

兩大建制勢力在港島東競爭演變成「私下互片」的局面，最高興的莫過於非建制派參選人潘焯鴻。據聞，有建制中人提議配票，認為吳秋北毋須做「票王」，將部份票源與梁熙互分，令二人可攜手入局，但有工記人士認為不可行，因為吳秋北未到「票源過剩」情況，搞不好隨時弄巧反拙。

政界普遍分析，潘焯鴻可能是最有機會勝出的非建制派直選候選人，除了建制派3人分薄票源之外，潘本身亦能吸引「淺黃」、「淺藍」票源，早前就有民調顯示，吳秋北和潘焯鴻的支持度領先。

至於另一候選人廖添誠，在4人之中關注度最少，有地區人士向沙半山表示，早前還看到新民黨主席葉劉淑儀跨區為廖添誠拉票，但最近已經減少，相信要突圍而出難度相當大。

無論如何，港島東兩席已演變成「爭崩頭」的形勢，必定會是整場選舉的焦點。

葉劉淑儀是港島西選區參選人，對手包括陳學鋒和方龍飛。李慧琼是九龍中選區參選人，對手包括楊永杰和譚香文。管浩鳴是選委界參選人。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。