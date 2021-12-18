立法會選舉｜保安局稱準備就緒　蕭澤頤：調配逾萬警力全方位部署

立法會選舉明日（19日）舉行，保安局發言人表示，保安局及轄下紀律部隊已準備就緒，作出周密部署，有信心、有能力確保選舉順利及安全有序，並應付任何可能出現的安全風險及干擾選舉的行為。

警務處處長蕭澤頤表示，警隊已作出全方位部署，調配超過一萬警力，包括軍裝、便裝和特種部隊人員，以及特務警察，擔任巡邏、監察、情報蒐集等工作，致力確保明日的選舉順利進行，市民可以安全有序地投票。



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保安局發言人表示，警方會繼續加強情報搜集和網絡巡邏，以預早識別及阻止破壞分子作出危害公眾安全的行為；同時會加強截查，嚴防管有非法物品者進入選舉現場和其他重要公共場所。警方亦會與由各紀律部隊人員組成的特務警察攜手，在人流聚集的地方和重要建築物等作高姿態巡邏，一旦出現危害公共秩序和安全的行為，必會果斷執法。

發言人又呼籲所有合資格選民珍惜自己的公民權利，為港為己明日踴躍投票選賢能，為「愛國者治港」奠下重要基礎，同時為香港未來發展貢獻力量。

蕭澤頤強調警方有決心、有能力對付不法之徒，絕不會容忍任何違法行為，遇有任何人嘗試破壞選舉，定必果斷介入，嚴正執法，並呼籲市民要行使公民權利，明日前往投票。