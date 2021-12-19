立法會選舉｜投票取態各不同　有選民稱今屆宣傳少：唯有揀政黨

今天（19日）是2021立法會選舉投票日，記者於油麻地區一個票站觀察，早上投票市民不多，毋須排隊，場面頗冷清。有選民認為今屆氣氛「平靜好多」，較少留意候選人宣傳，不太認識他們。該票站屬九龍西選區，有三人參選，有選民直言「今年都唔係好多選擇」，而且地方選區和功能組別均多新人參選，投票時僅可參考其政黨背景，難參考其政績：「無乜咩可以畀你睇到啲咩，可能政黨睇到多啲。」



選民陳女士表示，以往每屆立法會選舉都有投票，會揀選「正常人」，直言「今年都唔係好多選擇」，被問到會否很難選擇時，她稱「無乜咩可以畀你睇到啲咩，可能政黨睇到多啲」，因此投票時主要參考候選人的政黨背景，及該政黨以往的政績。

九龍西選區有三人出戰，分別是民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣、自稱屬非建制的馮檢基。

會計界功能界別選民：睇佢嘅發聲係咪對行業有用

陳女士同時是會計界的選民，她稱不少參選人是素人，因此也需參考其政黨背景，另亦會視乎「佢對嗰個行業嘅發聲係咪對個行業有用」。

她指，香港立法會以前「好亂」，希望新的議員可以穩定和貢獻香港，加快審批議案，例如「明日大嶼」，因為不少人住屋需求大，輪候公屋多年，希望通過該議案可以幫到基層。

投票人士稱親戚有疑惑：未必知道邊個候選人打邊個

陳女士續指，今屆選舉氣氛「比過往平靜好多」，感覺上宣傳較少，她亦比以往較少留意選舉論壇，她有鼓勵父母投票，但親戚投票意欲「麻麻地」，有親戚指「無咩興趣」，也有親戚稱不認識參選人，不知該如何投票，「未必知道邊個打邊個」。

對於政府推出免費乘車日，她指因票站在住所附近，免費乘車並不會便利投票，但投票後會過海探媽媽，亦可享用到優惠。

選民有話說：希望幫到呢個社區嘅居民

選民周先生就指投票過程快速，一、兩分鐘已可完成投票。他稱主要考慮政綱和政黨背景而投票，希望議員「代表呢度嘅社區，做到呢度社區嘅事，幫到呢度社區嘅居民生活」，改善九龍西的交通及民生需要，並促使社會更為繁榮。被問到地區直選議席較以往大減，會否影響該界別議員發聲，他認為「會慢慢好，逐步向好嘅方向行。」

選民宋太表示，以往選舉日多人投票，需排長龍，今次她投票時則只有數人一同投票，只花數分鐘已完成投票。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。