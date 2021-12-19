立法會選舉｜馬蹄露疑票站內違法拍攝　有人連身份證上載微信打卡

立法會選舉今日（19日）舉行，與往屆一樣，在票站內拍攝，包括拍攝選票都是違法行為，不過今屆繼續有不少市民「重複犯錯」，拍照上網打卡。藝人馬蹄露一度在facebook上載票站內的相片，不足一小時後刪除；更有人連同選舉事務處發出的信件一併上載，個人資料一覽無遺。



《香港01》立法會選舉2021互動專頁

根據法例，任何選民在投票站內干擾別人投票，或使用電子器材進行通訊、拍照、錄音或錄影，即屬違法。政府多次呼籲選民，切勿以身試法。不過即使「完善選舉制度」，依然有選民重複以往錯誤。

藝人馬蹄露一度在facebook專頁，上載票站內投票箱的照片，不足一小時內刪除。有人在她的facebook留言指，要盡快刪除。她又上載影片呼籲市民投票，但寫錯選舉日期，之後亦將帖文刪除。記者已向馬蹄露查詢，未獲回覆。

2019年區議會選舉，陳小春曾在微博上載選票相片，之後刪除，當局並無追求他的法律責任。黃貫中2012年立法會選舉期間，亦曾上載選票相片，之後在2013年被捕。

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身份證、全名、住址一覽無遺

《香港01》發現有人在微信朋友圈和微博上載票站內拍攝的相片及選票。其中一名從事金融業的人士，在微信朋友選上載多張相片，以簡體字寫上「為己為民生，跑完去投票」。

他上載有港島東選區的選票、身份證背面，候選人政綱，以及選舉事務處寄出的信件。其中他上載的身份證，為新版智能身份證，可以背面亦能從防偽窗口中，看到身份證號碼；信件信封清晰看到收件人全名，以及地址全部地址。

12月19日立法會選舉投票，因應疫情，首次設有邊境票站。有人在福田口岸票站內拍攝，疑違法。（網上圖片）

另外有在福田投票的港人，在票站內拍攝照片，並上載到微博。

公務員事務局局長聶德權，將其在票站投票的照片上載至其Facebook專頁，即被炮轟，指在票站內拍照是違法。聶德權其後在該帖文留言，回應質疑指：「相片由政府獲授權的同事拍攝」