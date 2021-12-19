立法會選舉｜馮檢基重返「老巢」　長沙灣街坊心中支持但無投票

立法會選舉今日（19日）舉行，於長沙灣麗閣選區經營地區事務多年的馮檢基，於2016年立法會選舉轉戰「新界西」，最終落敗。今屆選舉他重返「老巢」，出戰九龍西，能否挽回老街坊的一票？

記者今（19日）到麗閣邨附近一個票站外了解街坊投票意向，惟無人指自己投票予馮檢基，當中有人稱雖然他「好做得嘢」，但曾經「逢中必反」，較為偏激，而另外兩名參選人同樣努力，因此將一家六口的票平均分予三名參選人，以求公平，自己無投馮檢基，但家人有投。



+ 1

六口家票數平均分三名參選人

今年80多歲的侯先生表示，認識馮檢基數十年，馮首次出選立法會時曾鼎力支持，形容他努力經營地區事務，「好做得嘢」、「民生100分」，惟曾經「逢中必反」，較為偏激，「始終中國嘅地方，安定先至繁榮」，而馮檢基雖然支持《基本法》23條立法，但又稱是爭取民主人士，形容他取態「牆頭草」，「呢啲好牙煙！」

侯先生表示，該區另外兩名候選人鄭泳舜和梁文廣亦落力拉票，表現也好，笑指立法會地區直選議席太少，若可以有三席，希望三人都能當選。為公平起見，他在家中自行「配票」，一家六口分別投票予三名候選人，每人獲兩票。

他認為雖然另外兩人獲得不少街坊、社團支持，但馮檢基「好多同情票」，故屬「坐二望一」，有望當選。他希望馮入立法會後不要做橡皮圖章，但表達反對意見時也應點到即止，「講咗心聲出嚟就已經成功。」

女選民稱曾受馮檢基幫助幫助 惟票投另１人

陳女士（化名）就指，馮檢基在該區擔任區議員時，很努力協助街坊，「佢真係做到嘢」，例如20多年前她是新移民，難找工作，馮會介紹她上課增值自己，以便找工作。

不過，由於在馮檢基未宣布參選前，她已答應會支持另一候選人，因此今天繼續投票予該候選人。

原先生則持相反意見，直言馮檢基「做野好似好懶散」，當馮仍是該區區議員時，他曾向馮求助，但未獲他幫助，只着他自行找政府部門協助。他稱曾經投票予馮，但因此事而改觀，故今次亦無投票予他。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。