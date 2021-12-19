立法會選舉｜葉劉：選民免費搭車致未投票　籲郊遊後盡早往票站

今日（19日)舉行的立法會選舉已進行近10小時，截至下午5時半的投票率為23.12 %。港島西新民黨候選人葉劉淑儀傍晚約6時半告急，指免費乘搭交通工具致選民外出未返家附近投票，呼籲盡快投票。



指地區上很多支持者都不在

葉劉淑儀表示，可能因今日有免費搭車，致很多市民未投票，她到東涌拉票時，發現遊人爆滿，許多都未投票，冀市民郊遊後盡快投票。

特首林鄭月娥早前指，各運輸公司是為了支持選舉「自願提供」免費乘搭。問到葉劉淑儀，其說法是否指反令投票率低，她未有正面回答，僅指在東涌見巴士爆滿，特賣場多人，很多市民未投票；她去到自己熟悉的地區，很多支持者都不在。她強調未夠票，形勢嚴峻，再促選民晚上10時半前往投票。

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問到如何評估現時投票率，葉太再強調市民「天氣好，出晒去搭車」，並指今屆投票率難以與往年比較，因疫情至多人在外國及內地未能回港投票。至於得票低會否令代表性低，她指，2012年的得票，為眾多議員之中的尾二，只要入回議會就可，不會擔心這一方面。

港島西候選人還有陳學鋒及方龍飛。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。