專訪｜陳學鋒首戰港島西　冀地區經驗取勝：葉劉政綱似選特首

距離立法會選舉投票日尚餘數天，港島西直選戰況似乎較明朗，由新民黨主席葉劉淑儀、民建聯副主席陳學鋒及民主派離島區議員方龍飛，競逐兩個議席。陳學鋒接受《香港01》專訪時表示，葉太在知名度方面「超晒班」，提出宏觀藍圖，猶如「特首政綱」，他希望以地區工作及經驗取勝，著重解決港島西地區問題，會全力以赴打好選戰。



對於地區規劃，陳學鋒提倡要以人為本，按居民需要而非人口比例進行規劃，未來「明日大嶼」計劃亦應做到基建先行，做好交通及地區配套。他相信當政府做好民生工作，市民生活有改善，可減少社會怨氣，有助修補社會撕裂。



立法會選舉港島西參選人訪問系列



有棚屋居住環境比劏房差 倡以人為本做好地區配套

新選舉制度下，離島區改納入港島西選區，陳學鋒近日走訪離島拉票。他稱留意到離島區有部分住屋的居住環境，比劏房更差，例如有棚屋和寮屋缺乏污水收集系統和通訊設備等，認為政府應以人為本，做好基建及地區配套，「只要有人住，基本需要都要做到。因為人少，唔起公路、交通、通訊，同你住荒山野嶺有咩分別呢?」

陳學鋒稱，香港長期以人口比例作規劃，待有足夠人口居住才加強交通配套，譬如東涌逸東邨已入伙20年，現時才進行東涌線延線的研究工作，指未來「明日大嶼」等大型規劃，需要基建先行，做好交通及地區配套，「唔能夠入咗人先再諗。」

香港房屋問題嚴峻，陳學鋒認為短期內要在全港各區增建過渡性房屋，並顧及市民工作需要，不要全部集中在新界區。另外他提倡放寬新界地區的發展地積比，以興建更多公屋單位。

改善民生有助緩和社會撕裂

扎根地區逾20年，由2008年首次出任中西區區議員，兩度連任，直至2019年反修例風波來襲，陳學鋒不敵公民黨黃健菁，失落區議員席位。回顧反修例風波，他過去民建聯收集民意及宣傳方法較傳統，主要透過街站、家訪及辦事處接觸市民，但反修例風波很大程度透過網上操控輿情，建制派應與時並進，加強透過互聯網與市民溝通，收集市民意見並疏導民情。他舉例指，可舉辦網上居民會，或透過WhatsApp及微信收集意見。

他又指，過往香港存在很多深層次問題，積累社會怨氣，導致有人藉反修例事件發洩，「你諗下當一個後生仔，而家都係萬零蚊人工，要買3萬蚊一呎樓，你叫佢點樣去追呢？」他相信當政府做出實事，市民生活得以改善，有助修補社會撕裂。

選舉改制後，建制派參政機會增加，首次擔大旗出戰直選的陳學鋒指，以前民建聯參政階梯較窄，一般由區議員做起，若有機會便能更上一層樓，擔任立法會議員，不過現時除立法會以外，加入政府或諮詢架構的機會亦增加，只要年輕黨員裝備好自己，將來一定有較多機會。

稱民建聯有地區網絡優勢

陳學鋒的對手葉劉淑儀，上屆在港島區取得6萬票，成為全港直選「票后」。他形容葉太知名度「超晒班」，自己拜讀過其政綱，內容宏觀全面，猶如「特首政綱」，而自己的優勢在於民建聯地區網絡，各區設有辦事處，可與市民緊密接觸，他亦希望集中處理港島西區的地區問題，從政策層面改善問題。

至於方龍飛，陳學鋒則指與他不太熟絡，但覺得他對政策的認識和論述有待加強。他強調當區候選人各有優勢，他會全力以赴爭取建制派全取兩席。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。