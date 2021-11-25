立法會選舉｜教聯會朱國強爭教育界席位　倡宣誓由校監校董開始

教聯會副主席朱國強是本屆立法會選舉教育界五位參選人之一，他認為「完善選舉」制度後壓力較細，亦有意推廣正向校園觀念，故在教聯邀請下決定參選。他承認以往甚少宏觀研究政策及社會議題，日後將加強關注。

朱國強表明「愛國」及支持教師宣誓。他建議由校監校董開始宣誓，再逐步推至前線教師，並可直接將「支持國安法」等字眼列在合約之內，毋須進行舉手宣誓儀式。

港府力推國民及國安教育，朱國強認為須平衡課程需要及尊重教師專業，認為國民教育「最重要有方向」、「慢慢做其實唔緊要」。至於縮班殺校危機，朱國強相信疫後跨境生及內地新移民會來港，籲港府勿急於殺校。



教聯會副主席朱國強校長稱他考慮約兩周後答應出選。（歐嘉樂攝）

獲教聯邀請積極考慮 「完善選舉」壓力較細願參選

現年48歲的朱國強，是打鼓嶺嶺英公立學校校長，他以教聯副主席名義參選，競逐立法會教育界議席，被視為「頂替」轉戰新增選委會界別的教聯會副主席鄧飛。以往甚少接觸傳媒的朱國強，報名參選時由教聯主席黃錦良、會長黃均瑜及副主席鄧飛陪同。

朱國強接受《香港01》專訪時直言參選是受教聯會邀請，思考約兩星期後下決定，而提名人亦主要依賴教聯會協助聯絡，「主要係教聯積極請我考慮，同埋我校監非常支持。」至於為何會參選，「骨子裡係助人為樂同正面」，希望推廣正向教育理念，其政綱提倡「師生要身心健康」，建議教育局成立「一校一心理學家」、撥資源予幼稚園增聘行政主任。

完善選舉制度之下我覺得感受上舒服好多，起碼無論邊個參選或者成功都好，都會帶來正面影響，壓力都細咗好多啦！ 教聯會副主席、打鼓嶺嶺英公立學校校長朱國強

朱國強校長稱他的政治立場是「愛國」，但亦重視平衡，認為國民教育有方向後可「慢慢推」。（歐嘉樂攝）

愛國亦重平衡 指國民教育「慢慢做唔緊要」

朱國強形容其政治立場是「愛國」，但強調尊重老師專業及團隊合作，重視課程平衡，「可能有人以為教聯副主席校內國民教育會行得好前？未必嘅！我好尊重老師專業，會覺得推行任何課程都要平衡，老師覺得舒服，慢慢做其實唔緊要，只要有個方向！」

若校內出現涉嫌違反國安法或國旗法的學生個案，他直言難一概而論，但會按法例處理，「法理情，法係行先嘅！」

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朱國強表明支持宣誓，惟認為可先由校監、校董開始，逐步推至前線教師。（歐嘉樂攝）

倡教師聘用合約列明「支持國安法」

政府正研究要求教師宣誓，朱國強表明支持宣誓，「政府真係要推宣誓一定有佢原因，我支持嘅宣誓未必係要舉起手。」他建議聘用合約列明「支持國安法」等字眼，教師簽署已視為宣誓，並毋須過急推行：「慢慢推，第一步應該係畀校監校董宣誓，然後先到老師」，「基本上立咗國安法之後其實都好穩定啦，我覺得呢個議題未必要成日拎出嚟講。」

立法會教育界候選人朱國強不支持政府直接撲殺市區野豬，「正如殺校都唔係唯一方法」。（歐嘉樂攝）

不支持撲殺市區野豬：正如殺校都唔係唯一方法

朱國強任職校長的打鼓嶺嶺英公立學校，與深圳只有一河之隔，遠離民居，間中會有野生動物出沒，野豬亦是其中一員。朱國強笑言，兒時兩大夢想是做老師及開設動物園，校內養了龍貓、陸龜等。

漁護署誘捕及人道毁滅深灣道野豬備受爭議，朱國強直言不希望直接殺豬，「好多方案，唔一定要殺，正如殺校都唔係唯一方法。」

縮班殺校危機 朱國強料內地人會來港工作生活

縮班殺校危機困擾學界，朱國強政綱中列出「教育生態要穩定」。他有信心疫後跨境生會回流，現今殺校是言之尚早，建議政府改善班師比，並想方法吸引大灣區學生來港就學，「隨住香港、大灣區發展，相信唔少內地人會來港工作生活，佢哋嘅子女都係生源之一」。

保住啲學校先，宜家殺校太過早啦，可能仲有好多解決方案，因為殺校對教育界係好大殺傷力，十幾年前殺咗咁多學校影響好大，同埋整體規劃都未做得好，當年殺咁多，之後雙非嚟突然唔夠學額，係無做好規劃。 教聯會副主席、打鼓嶺嶺英公立學校校長朱國強

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朱國強承認以往較少接觸宏觀教育議題，稱日後會更關注。（歐嘉樂攝）

以往較少接觸宏觀教育議題 日後會關注更多

香港歷屆立法會選舉中，教聯參選人均未能戰勝教協，被問到教協已宣告解散，有何「吸票」策略？朱國強稱不會多想票源，只注專做好自己，相信現職校長及幼稚園校監及近年教師培訓、及以教大校友會協助準老師求職的工作令他有一定優勢。

朱國強坦言，以往著重校務、教師專業發展培訓，比較少留意教育政策及政治議題，「以往自己比較少睇宏觀嘅野，宜家開始會關注更多、更闊。」他又說，若當選，有信心在兼顧校務之餘可盡量出席會議，「教師專業發展中唔限於上堂，相信服務教育界亦可計入時數。

「完善選舉制度」下的立法會選舉將於12月19日舉行，多年來泛民囊中物的功能界別教育界議席，今屆有5人競逐。餘下四名教育界參選人包括：退休校長林日豐、瑪利灣學校校長林泳施、林文燦小學校長文詩詠及香港幼稚園教育專業交流協會主席丁健華。參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。