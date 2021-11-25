立法會選舉｜教聯會朱國強爭教育界席位　倡宣誓由校監校董開始

撰文：鄧穎琳
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教聯會副主席朱國強是本屆立法會選舉教育界五位參選人之一，他認為「完善選舉」制度後壓力較細，亦有意推廣正向校園觀念，故在教聯邀請下決定參選。他承認以往甚少宏觀研究政策及社會議題，日後將加強關注。
朱國強表明「愛國」及支持教師宣誓。他建議由校監校董開始宣誓，再逐步推至前線教師，並可直接將「支持國安法」等字眼列在合約之內，毋須進行舉手宣誓儀式。
港府力推國民及國安教育，朱國強認為須平衡課程需要及尊重教師專業，認為國民教育「最重要有方向」、「慢慢做其實唔緊要」。至於縮班殺校危機，朱國強相信疫後跨境生及內地新移民會來港，籲港府勿急於殺校。

教聯會副主席朱國強校長稱他考慮約兩周後答應出選。（歐嘉樂攝）

獲教聯邀請積極考慮　「完善選舉」壓力較細願參選

現年48歲的朱國強，是打鼓嶺嶺英公立學校校長，他以教聯副主席名義參選，競逐立法會教育界議席，被視為「頂替」轉戰新增選委會界別的教聯會副主席鄧飛。以往甚少接觸傳媒的朱國強，報名參選時由教聯主席黃錦良、會長黃均瑜及副主席鄧飛陪同。

朱國強接受《香港01》專訪時直言參選是受教聯會邀請，思考約兩星期後下決定，而提名人亦主要依賴教聯會協助聯絡，「主要係教聯積極請我考慮，同埋我校監非常支持。」至於為何會參選，「骨子裡係助人為樂同正面」，希望推廣正向教育理念，其政綱提倡「師生要身心健康」，建議教育局成立「一校一心理學家」、撥資源予幼稚園增聘行政主任。

完善選舉制度之下我覺得感受上舒服好多，起碼無論邊個參選或者成功都好，都會帶來正面影響，壓力都細咗好多啦！
教聯會副主席、打鼓嶺嶺英公立學校校長朱國強
朱國強校長稱他的政治立場是「愛國」，但亦重視平衡，認為國民教育有方向後可「慢慢推」。（歐嘉樂攝）

愛國亦重平衡　指國民教育「慢慢做唔緊要」

朱國強形容其政治立場是「愛國」，但強調尊重老師專業及團隊合作，重視課程平衡，「可能有人以為教聯副主席校內國民教育會行得好前？未必嘅！我好尊重老師專業，會覺得推行任何課程都要平衡，老師覺得舒服，慢慢做其實唔緊要，只要有個方向！」

若校內出現涉嫌違反國安法或國旗法的學生個案，他直言難一概而論，但會按法例處理，「法理情，法係行先嘅！」

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朱國強表明支持宣誓，惟認為可先由校監、校董開始，逐步推至前線教師。（歐嘉樂攝）

倡教師聘用合約列明「支持國安法」

政府正研究要求教師宣誓，朱國強表明支持宣誓，「政府真係要推宣誓一定有佢原因，我支持嘅宣誓未必係要舉起手。」他建議聘用合約列明「支持國安法」等字眼，教師簽署已視為宣誓，並毋須過急推行：「慢慢推，第一步應該係畀校監校董宣誓，然後先到老師」，「基本上立咗國安法之後其實都好穩定啦，我覺得呢個議題未必要成日拎出嚟講。」

立法會教育界候選人朱國強不支持政府直接撲殺市區野豬，「正如殺校都唔係唯一方法」。（歐嘉樂攝）

不支持撲殺市區野豬：正如殺校都唔係唯一方法

朱國強任職校長的打鼓嶺嶺英公立學校，與深圳只有一河之隔，遠離民居，間中會有野生動物出沒，野豬亦是其中一員。朱國強笑言，兒時兩大夢想是做老師及開設動物園，校內養了龍貓、陸龜等。

漁護署誘捕及人道毁滅深灣道野豬備受爭議，朱國強直言不希望直接殺豬，「好多方案，唔一定要殺，正如殺校都唔係唯一方法。」

縮班殺校危機　朱國強料內地人會來港工作生活

縮班殺校危機困擾學界，朱國強政綱中列出「教育生態要穩定」。他有信心疫後跨境生會回流，現今殺校是言之尚早，建議政府改善班師比，並想方法吸引大灣區學生來港就學，「隨住香港、大灣區發展，相信唔少內地人會來港工作生活，佢哋嘅子女都係生源之一」。

保住啲學校先，宜家殺校太過早啦，可能仲有好多解決方案，因為殺校對教育界係好大殺傷力，十幾年前殺咗咁多學校影響好大，同埋整體規劃都未做得好，當年殺咁多，之後雙非嚟突然唔夠學額，係無做好規劃。
教聯會副主席、打鼓嶺嶺英公立學校校長朱國強

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朱國強承認以往較少接觸宏觀教育議題，稱日後會更關注。（歐嘉樂攝）

以往較少接觸宏觀教育議題　日後會關注更多

香港歷屆立法會選舉中，教聯參選人均未能戰勝教協，被問到教協已宣告解散，有何「吸票」策略？朱國強稱不會多想票源，只注專做好自己，相信現職校長及幼稚園校監及近年教師培訓、及以教大校友會協助準老師求職的工作令他有一定優勢。

朱國強坦言，以往著重校務、教師專業發展培訓，比較少留意教育政策及政治議題，「以往自己比較少睇宏觀嘅野，宜家開始會關注更多、更闊。」他又說，若當選，有信心在兼顧校務之餘可盡量出席會議，「教師專業發展中唔限於上堂，相信服務教育界亦可計入時數。

「完善選舉制度」下的立法會選舉將於12月19日舉行，多年來泛民囊中物的功能界別教育界議席，今屆有5人競逐。餘下四名教育界參選人包括：退休校長林日豐瑪利灣學校校長林泳施林文燦小學校長文詩詠及香港幼稚園教育專業交流協會主席丁健華。參選人名單請參閱《香港01》選舉網站

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