批評前年區選不是民主選舉被翻舊帳　林鄭：問返當年說話意義不大

立法會換屆選舉結束，今屆投票率為30.2%創歷年新低。行政長官林鄭月娥今日（20日）見記者時被問到與2019年區議會選舉投票率相差甚遠時，直言若高投票率建基於「政治嘅劣質化」以及候選人藉此爭奪政權、危害國家安全等種種原因：「呢個唔係好值得我哋認同嘅高投票率。」

19 年區選翌日林鄭曾發聲明由衷感謝市民踴躍投票，但昨日（19日）卻批評當日選舉「不是民主選舉」，今被問到說法是否推翻感謝市民聲明，林鄭稱：「有人話十年人事幾翻新，我喺我任內四年半，經歷咗風高浪急，亦都認清香港政治形勢，所以今日問返我喺2017、18、19擔任特首講咗某一啲說話，可以講意義不大。」



林鄭：高投票率若建基於政治劣質化 不值高興

2019年區議會選舉投票率達71.23%，林鄭月娥被問到兩次選舉的投票率相差甚遠，她指，政府在今次選舉投票率沒有設目標，故不可論得知，「不過如果一個好高嘅投票率，係建基於政治嘅劣質化，甚至建基於有部份候選人藉此爭奪政權、危害國家安全，呢個唔係好值得我哋認同嘅高投票率」。

她續指，2019年區議會選舉明顯見到兩極政見的黃藍分野，若高投票率建基於社會極端兩極化，亦不值得大家開心，「如高投票率係建基於候選人互相污名化，甚至用暴力破壞其他候選人嘅選舉工程，呢個唔係令社會進步、邁向民主發展嘅高投票率。」

立法會換屆選舉結束，今屆投票率為30.2%，創歷年新低。（盧翊銘攝）

19年區選翌日謝市民踴躍投票 兩年後指不是民主選舉 林鄭：認清香港政治形勢

林鄭月娥曾在2019年區議會選舉後聲明中談及，感謝投票的市民。被問到今次說法是否推翻當時的聲明，林鄭就言：「有人話十年人事幾翻新，我喺我任內四年半，其實經歷咗風高浪急，亦都認清香港政治形勢，所以你今日問返我喺2017、18、19擔任特首講咗某一啲說話，可以講意義不大」，但表示會尊重市民行使權利。

她表示，期望港人可在經歷嚴峻挑戰後，意識到香港「可以成為國家安全隱患咁大嘅缺口」，從而了解一國兩制重要性。

昨日區議會選舉累積投票率約71.2%，創歷史新高，顯示選民很希望透過今次選舉表達他們意見。我由衷感謝市民在區議會選舉中踴躍投票。 林鄭月娥2019年11月25日區選翌日聲明

兩年多前我和我先生也是來到這個投票站，那是2019年的11月的選舉，但是當時的情況是甚麼？就是「黑暴」亂象，每個人踏入這個投票站，還要擔心他的人身安全。這不是一場香港願見的選舉，不是一場民主的選舉。 林鄭月娥2021年12月19日立會選舉投票後見傳媒