林鄭指普選特首未必遙遠　框架與831非常脗合：當年已垂手可得

國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，指完善後的選舉制度準確貫徹了「一國兩制」方針，是香港民主制度的優化提升，並為長遠健康發展打下堅實基礎，為實現「雙普選」目標創造有利條件。



特首林鄭月娥今早（20日）會見傳媒時，表示《白皮書》來得適時，又指香港剛完成重要的立法會選舉，相信有組織或別有用心人士，如西方媒體及政客等將作批評，她認為白皮書可詳細且有系統地回顧、並總結香港民主發展歷程，對負面批評提供非常有力的理據，又呼籲廣大市民，特別年輕人花一小時閱讀2萬6千字的《白皮書》。



被問到《白皮書》未有提及普選時間表，林鄭強調，特區和中央先後三次推動民主發展，但兩次都被民主派議員否決，形容為「鐵一般既事實」。她又憶述2013、14年由自己親手推動的政改方案，以「有商有量」為口號但終遭否決，形容當時普選特首為「垂手可得」，認為大家應以史為鑑。而當年政改，最終因全國人大「831」決議觸發佔中運動。



林鄭指在完善選舉制度後，香港民主在正常軌道走下去，相信未來普選的框架與當年她提出的會非常脗合，「我相信普選行政長官嘅目標係會實現得到，未來未必需要好長嘅時間可以實現得到。」



林鄭月娥認為，中央在此時發表白皮書，能詳細和有系統回顧並總結香港民主發展歷程，對負面批評提供非常有力的理據。（余俊亮攝）

林鄭在發言時表示，中央在此時發布白皮書，可成為非常有力的理據回應一些別有用心人士的負面批評。她又指，世界上無放諸四海皆準的民主標準，亦不存在唯我獨尊的民主模式，「換句話說只有自己嗰套先至啱，一定要套落人哋地方，呢個態度係唔可取」，故她認為香港的民主進程必須符合中國《憲法》和《基本法》的秩序，強調《基本法》已為民主定下最終目標，達至普選行政長官和立法會議員都是有原則和既定路徑。

批政改兩度遭否決 新制下民主前途光明

林鄭提及，自回歸以來，中央和政府三次努力推動民主進程，但其中兩次被自稱民主派的立法會議員否決，「呢個歷史理據就說明咗口話支持民主嘅人士，其實就不斷拖住民主進程既後腿」。不過林鄭強調，白皮書最後的部分令她鼓舞，因香港已回到「一國兩制」的正確軌道，亦有完善的選舉制度確保愛國者治港，「所以我哋嘅未來民主一定前途光明，我哋會繼續按正確軌道行下去。」

對於白皮書提及普選、但未有說明時間表，林鄭稱「一人一票選特首，曾經已經好實在擺咗係大家面前」，其時是2013年起，由她領導的政改方案，林鄭指該方案已經「唔係一人一票路線圖，已經係垂手可得嘅普選行政長官目標」，她希望大家能以史為鑑，「睇睇份白皮書講返事實出嚟。」林鄭又呼籲廣大市民，特別是沒經歷回歸前後的年輕一代，花一小時閱讀白皮書，了解「一國兩制」下香港的民主發展，對未來民主進程有更好基礎。