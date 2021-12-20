立法會選舉｜梁君彥稱選舉「五光十色」　不應集中於低投票率

新一屆立法會議員今早出爐，經民聯今屆派出8名候選人參選，其中5名當選，經民聯指今屆中央完善立法會制度後的首次選舉，公平性、公開性都被優化提升，並衷心感謝投票市民，隨後將繼續虛心聆聽，盡能力為市民謀福祉。而前立法會主席梁君彥則認為選舉成功。



梁君彥之所以認為選舉成功，是因為有效阻止反中亂港分子進入政治架構，實在舉辦得「五光十色」，希望能透過行政與立法化解社會深層次矛盾，衷心期望有經驗的議員帶領新議員，繼續推動一國兩制。

被問到投票率較以往低，會否影響議會認受性，梁則指選舉公平、公開、公正，有很多自認民主國家的程序「都冇咁好 」。即使上屆區選投票率高，但上次選舉社會環境動盪，而結果「都係好錯 」。另外，三成投票率相比於其他國家選舉都是不相伯仲。

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對於現時議會是否「一言堂」，梁則稱現時未必真的是1位民主派議員對89位建制派議員，過往議會亦有不同意見，但最後總能融為一爐，成功解決問題，議員必須為為市民拼搏，以市民福祉為先，而非議員個人利益。

經民聯當務之急是希望政府盡快落實通關時間表，增加過關人數配額，使香港各行各業安穩發展，而通關後經濟會一步一步復蘇，從而提升市民生活素質。