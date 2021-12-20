通關｜林鄭：60萬人註冊港康碼　政府正全力準備期待很快有好消息

立法會選舉點票今日（20日）結束，特首林鄭月娥出席活動時表示，為體現內地企業在香港經濟中的重要性，經完善的選舉制度，在商界（第三）新增一個功能界別立法會議席，又增加了17個選舉委員會的界別分組席位，相信代表商界（第三）的議員將成為在港內地企業與特區政府間的橋樑，促進與政府合作，推動香港經濟發展。



林鄭亦對中企協及內地企業提出幾點期望，包括期望在港內地企業繼續積極協助香港融入國家發展大局、期望它們進一步支持香港社會發展，以民間力量協助特區政府提升市民的生活水平、助力提升香港青年對國家的向心力，與及向內地同胞講好香港故事。



至於中港通關，林鄭表示「港康碼」到現在已有超過60萬人註册，可見市民對於「通關」的需求十分殷切。特區政府會全力做好所需的準備工作，期待很快能為大家帶來好的消息。



林鄭月娥在香港中國企業協會慶典上演講。（行政長官辦公室）

林鄭月娥今日出席香港中國企業協會30周年慶典致辭，提到完善選舉制度後的首場立法會換屆選舉，選出新一屆90名立法會議員，形容出現了不少新臉孔，為立法會帶來新氣象，也擴大了立法會的代表性。她特別提到，代表商界（第三）的議員將成為在香港內地企業與政府間的橋樑。

林鄭稱，過去感受到中企協和個別在港的內地企業，都很重視香港社會發展，願意為建設香港多出一分力，接着提出數點期望。首先，她提到，國家《十四五規劃綱要》下，香港一定要把握國家雙循環發展格局的大勢，積極參與大灣區和「一帶一路」建設，並加強與內地更多省市合作。她鼓勵內地企業可以多用香港企業提供的服務，並為到內地發展的港企擔任「促成者」和「推廣者」，助它們融入國家發展大局。

林鄭月娥出席香港中國企業協會慶典。（行政長官辦公室）

呼籲內地企業為更多青年提供內地實習

社會發展方面，林鄭期望在港內地企業可進一步支持香港社會發展，從住房到文化體育，以至扶貧助弱等，以民間力量協助特區政府提升市民的生活水平。林鄭亦期望在港內地企業可助力提升香港青年對國家的向心力，提到很多內地企業參與去年《施政報告》公布的「大灣區青年就業計劃」，聘請香港畢業生到大灣區內地城市工作，為青年提供在內地生活和工作的寶貴經驗，希望未來可以繼續提供更多這些機會。

林鄭亦提到，期望在港內地企業能講好香港故事。她強調，香港經過中央頒布實施《香港國安法》和完善特區選舉制度，已經重回「一國兩制」正確軌道，需要在港內地企業作為香港由亂轉治、由治及興的見證者，通過在內地龐大網絡，向內地同胞介紹香港最新情況。