新議會五光十色？謝偉俊：我諗少咗啲顏色　湯家驊嘆泛民自暴自棄

立法會選舉結果昨日（20日）出爐，地區直選投票率30.2%，非建制派候選人全軍覆沒。民主思路召集人湯家驊今（21日）出席港台節目時表示，這次選舉建制派取得26%至28%的選票，若以過往投票率50%推算，民主派亦只會取24%的選票，仍然沒優勢。

湯家驊指，若果非建制派或民主派仍然堅持「自暴自棄」，將國家主權與民主制度存於對立面，民主運動不會有出路，民主進程必然會輸。他強調作為意見領袖，有責任說服市民走向正確、安居樂業的理想，不能從單一選舉結果認定政治理想的對與錯。



狄志遠認為，非建制派都是為爭取民主、監察政府，相信市民不會不贊同。（資料圖片/盧翊銘攝）

湯家驊提及，這次選舉候選者須獲選舉委員會五個界別，各2名選委提名方可入閘，以每個界別300名選委計算，即直選、功能組別及選委界，各板塊最多只可各自容納150名候選人。加上部分候選人覺得「拎得多提名威水」，結果限制了其他人的參與機會，湯家驊建議，下屆選舉可增至選委每人可提名2人入閘，則各板塊可增至300人參選。

狄志遠：市民想普選 對23條有憂慮

新思維主席狄志遠當選社會福利界議員，成為唯一非建制派，他稱感到有點失望，形容民主訴求為1比89，但他認為可利用政治智慧，借力與建制派一起推動社會、民生議題，「孤單中尋求力量」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，選舉結果反映非建制派兩面不討好。狄志遠則認為，選票與大家對社會訴求是兩回事，強調非建制派都是為爭取民主、監察政府，相信市民不會不贊同，他形容現時只有向前行，「做好咗就有人支持。」

狄志遠指，進入議會後會提出重啟政改，強調《基本法》23條立法和達至雙普選都是政府的憲制責任，惟現時「23條」市民有憂慮，而普選是市民的訴求。他認為特區政府應創造有利條件，促請特首就推動民主發展說清楚。

謝偉俊指，較擔心的現象是不少議員只會傾向與政府協調和獻策，缺少監察政府。（資料圖片）

謝偉俊：議員少強調敢言 憂監察政府乏力

謝偉俊由地區直選轉跑道，成功當選選委會界別議員，他在同一節目中表示，這次有31名議員連任，佔整體的三分一，其餘的全屬新人，認為新一屆立法會起初會較緊張和辛苦。謝偉俊續稱因立法會有既定規則、行事方法等，當選議員不能只談政綱、理念和抱負，仍然要有技術，相信新人需時適應，又強調自己非常樂意幫助他們。

謝偉俊又指，較擔心的現象是不少議員只會傾向與政府協調和獻策，缺少監察政府，他留意到較少人強調「敢言」，即是當議員是否能給予政府壓力、批評政府等，「今次講嘅五光十色，我諗少咗啲顏色。」