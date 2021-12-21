楊彧辭任民協署理主席　利瀚庭：料一月會員大會改選領導層

深水埗區議會前主席楊彧今（21日）發聲明，稱為專注地區事務和本人新的工作，已向民協執委會辭去署理主席一職，即時生效。

民協署理副主席利瀚庭接受《香港01》查詢時表示，執委會今日接獲楊彧的辭任通知，執委理解其決定並曾作出挽留。他表示，民協料於明年一月召開會員大會改選領導層，此前署理主席一職暫時懸空。



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曾任區議會主席 日前表態撐馮檢基

楊彧於2015年首度當選深水埗區議員，前年區選成功連任，長期紮根海麗邨。前年區議會選舉，民主派成功取得深水埗區議會主導權，民協取得11席，成為深水埗第一大黨，楊彧當時獲民主派推舉為區議會主席。民主派區議員今年中爆發辭職潮，楊彧亦辭去區議會主席及區議員的職務。

今年初，時任民協主席施德來和副主席何啟明因民主派初選案，被起訴「串謀顛覆國家政權」罪，楊彧與時任深水埗區議員利瀚庭分別接任民協署理主席及副主席。

立法會選舉日前結束，楊彧在選前接受《香港01》查詢，當時表示會在地區為九龍西參選人、前民協元老馮檢基派發宣傳單張，他指馮檢基作為其前師父，從政之初曾多次幫助他，故經馮檢基多番遊說，最後決定支持馮檢基，他坦言已預期決定將受同路人指責，「支持得佢（馮檢基），都估到」。